Prazo para sacar cotas do PIS/Pasep vai até este sábado (5); veja como fazer

O prazo para sacar as cotas do PIS/Pasep se encerra neste sábado (5). De acordo com a Caixa Econômica Federal, 10,4 milhões de pessoas ainda têm recursos a serem retirados, num montante que soma R$ 25,5 bilhões. Caso o valor não seja retirado, o dinheiro irá retornar para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

São beneficiários das cotas do PIS/Pasep os trabalhadores que tiveram a carteira assinada na iniciativa privada ou no serviço público no período de 1971 a 1988 e ainda não retiraram a quantia. Em caso de falecimento do beneficiário, o saldo pode ser retirado pelos herdeiros comprovados.

Se o trabalhador não retirar o dinheiro, os valores serão transferidos do FGTS ao Tesouro Nacional. Conforme a Caixa, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo FGTS.

Como consultar PIS/Pasep

A consulta às cotas do PIS/Pasep pode ser realizada por meio do aplicativo FGTS, que informará o saldo disponível para retirada. Para solicitar o saque, é preciso abrir o app e selecionar a mensagem “Você possui saque disponível”.

No app, o trabalhador deve clicar em “Solicitar o saque do PIS/Pasep” e escolher a forma de saque (crédito em conta ou presencial). Verifique os dados e selecione “Confirmar saque”. O valor pode ser creditado em qualquer banco.

