Saldo de R$ 25,4 bilhões do PIS-PASEP está disponível para saque; veja quem tem direito

Está disponível para saque, até o dia 5 de agosto, o saldo de cotas do Programa Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Não é necessário ir até as agências bancárias para ter acesso aos valores, basta ter o aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, por onde pode ser realizado o saque.

Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 10,5 milhões de trabalhadores possuem saldo no PIS-PASEP, o que totaliza R$ 25,4 bilhões.

Quem tem direito?

Possuem saldo disponível para saque trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos que atuaram no período de 1971 a 1988 com Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Para ter acesso, o trabalhador precisa não ter ainda realizado o saque das cotas do PIS-PASEP.

Caso o titular das contas tenha falecido, também é possível que os beneficiários legais façam o saque dos valores disponíveis.

O que acontece depois do prazo?

O prazo determinado para realizar o saque é o dia 5 de agosto. Depois disso, os recursos serão transferidos para o Tesouro Direto.

Caso não consiga realizar o saque até o prazo, o trabalhador precisará fazer uma nova solicitação de retirada à União. O prazo para isso será de 5 anos.

Como consultar e fazer o saque do saldo?

Todo o processo de consulta e saque do saldo de cotas disponível pode ser realizado por meio do aplicativo do FGTS - que pode ser baixado de forma gratuita.

Já na tela inicial do aplicativo, aparece a opção de consulta do saldo disponível no PIS-PASEP para saque.

Caso tenha valor disponível, aparecerá a mensagem "Você possui saque disponível". É necessário selecionar a mensagem e, então, clicar em "Solicitar o saque do PIS/PASEP".

Ficarão disponíveis formas para realizar o saque, como crédito em conta ou presencial. Depois de selecionar a forma mais adequada, basta o trabalhador confirmar o saque.

Não há nenhum custo adicional ao selecionar a opção de crédito em conta - que deve ser indicada pelo trabalhador e pode ser de qualquer instituição bancária.

O que fazer em caso de falecimento do titular?

Caso o trabalhador que tenha acesso ao saque do PIS-PASEP já tenha falecido, o herdeiro pode fazer a solicitação também por meio do aplicativo do FGTS.

Neste caso, o herdeiro irá acessar a própria conta e solicitar o saque na opção "Meus Saques". Na sequência, irá selecionar "Outras Situações de Saque" e, então, escolher "PIS/PASEP – Falecimento do Trabalhador".

Será necessário juntar a documentação solicitada e, logo depois, confirmar o pedido.

Mais informações

Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o Aplicativo FGTS ou ligar para o telefone 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou para o 0800 104 0104, para demais regiões.

