Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta segunda (19)

O Pix, meio de pagamento do Banco Central, apresenta instabilidade para alguns usuários na tarde desta segunda-feira (19). Nas redes sociais, usuários relatam falhas em vários bancos.

Segundo dados do site DownDetector, conhecido por registrar reclamações sobre plataformas com falhas de acesso, um pico de reclamações ocorreu às 14h, com mais de oito mil notificações.

A maioria das reclamações, cerca de 56% delas, é em relação às transferências por Pix, enquanto 34% estão relacionadas aos pagamentos e outras 10% ao aplicativo móvel.

Até o momento, segundo o site de monitoramento, a ferramenta não foi normalizada.