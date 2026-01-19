Diário do Nordeste
Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta segunda (19)

Reclamações foram registradas pelos usuários já no fim da tarde, por volta das 14h.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Pessoa fazendo pagamento por pix em celular com capinha azul e em cima de bancada de madeira.
Legenda: Transferências por pix ainda não foram normalizadas para alguns usuários de aplicativos.
Foto: Marciobnws/Shutterstock.

O Pix, meio de pagamento do Banco Central, apresenta instabilidade para alguns usuários na tarde desta segunda-feira (19). Nas redes sociais, usuários relatam falhas em vários bancos. 

Segundo dados do site DownDetector, conhecido por registrar reclamações sobre plataformas com falhas de acesso, um pico de reclamações ocorreu às 14h, com mais de oito mil notificações. 

A maioria das reclamações, cerca de 56% delas, é em relação às transferências por Pix, enquanto 34% estão relacionadas aos pagamentos e outras 10% ao aplicativo móvel. 

Até o momento, segundo o site de monitoramento, a ferramenta não foi normalizada. 

 

Egídio Serpa

ArcelorMittal Pecém abre inscrições para 80 vagas para estágio

Oportunidades para níveis técnico e superior incluem vagas para mulheres e moradores de municípios do entorno de S. Gonçalo do Amarante

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Edifício moderno da CAIXA Econômica Federal na cidade, destacando fachada de vidro e arquitetura empresarial, com estacionamento e rua ao redor.
Papo Carreira

Concurso Caixa: o que cai na prova? Veja conteúdo completo do edital

As provas acontecem no próximo dia 1º de fevereiro. O certame oferta 184 vagas imediatas.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

O Fórum Econômico de Davos e o mundo fragmentado

O tecido social interno dos países esgarça-se, e a desigualdade já é identificada como o risco global mais interconectado para a próxima década.

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Imagem mostra canetas e lápis.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (19)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Prédios
Victor Ximenes

Síndicos em alerta: Reforma tributária deve impactar orçamento de condomínios

Especialistas preveem aumento de custos para condomínios. Este ano deve ser de preparação para mudanças.

Victor Ximenes
19 de Janeiro de 2026
Volante da Dupla Sena.
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 9 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (19).

Redação
19 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Fernando Cirino adverte: “Se a Enel deixar o Ceará, vamos nos arrepender”

Ele lembra que, se isso ocorrer, acontecerá aqui o que aconteceu em Goiás, onde o governo e a população arrependem-se de ter tirado a Enel de lá

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Vista aérea de avenida larga com carros e motos em movimento.
Automóvel

Quase 12 mil motoristas do Ceará têm renovação automática da CNH após adesão ao Bom Condutor

A medida beneficia motoristas sem infrações de trânsito nos últimos 12 meses e inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Redação
18 de Janeiro de 2026
Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)

As dezenas são sorteadas com transmissão pelo canal no YouTube.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Cartelas da Mega-Sena.
Negócios

Aposta do Ceará acerta a quina na Mega-Sena e leva quase R$ 30 mil

O concurso 2961, realizado no sábado (17/01), não teve ganhadores na faixa principal.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Foto que contém o interior de uma academia no Ceará.
Negócios

Por que Fortaleza se tornou umas das cidades do Brasil com mais academias e profissionais do setor?

Mercado fitness no Ceará dobra praticamente em seis anos.

Luciano Rodrigues
18 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6034, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6034, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2961 deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 41,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2961 deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3590, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3590, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 321 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 17,5 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 321 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 17,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado da Loteca 1229 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões
Negócios

Resultado da Loteca 1229 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6930, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 11,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6930, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 11,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2344 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2344 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1165 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1165 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Foto que contém Porto do Pecém, por onde saem principalmente as exportações do Ceará.
Negócios

Quais municípios cearenses lideraram as exportações para a União Europeia?

Países do bloco europeu devem criar maior zona de livre comércio do mundo com acordo com Mercosul.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Paulista contrata fintech cearense para pagar seus 19 mil funcionários

Tudo é feito por meio de aplicativo criado e desenvolvido por jovens especialistas em TI da própria empresa e operado pelo celular

Egídio Serpa
17 de Janeiro de 2026
Fachada da FCPC.
Victor Ximenes

Fundações aceleram fomento à pesquisa científica no Ceará

Victor Ximenes
17 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Cearense espia o Céu e pergunta: E as chuvas? Onde estão as chuvas?

Agropecuária do Ceará depende 100% das águas pluviais. Ciência do clima indica que 2026 poderá ser ano de baixa pluviometria

Egídio Serpa
17 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 799 - Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 950 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 799 - Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 950 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 799 em 16/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3589, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3589, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2913 de hoje, sexta-feira, 16/01; prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2913 de hoje, sexta-feira, 16/01; prêmio é de R$ 8,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2913 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,5 milhões.

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6929, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6929, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2876 – Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 3,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2876 – Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 3,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2876 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026