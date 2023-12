Pix automático deve ser implementado a partir de outubro de 2024, anuncia Banco Central

O Pix automático deve começar a ser utilizado a partir de 28 de outubro de 2024, conforme anúncio feito pelo Banco Central nesta quinta-feira (7). A nova modalidade permite que o cliente agende previamente alguns pagamentos, como contas de água, de luz e da universidade.

Com isso, mais pessoas podem ser alcançadas com o uso do Pix. Apesar de já existir a opção de débito automático, as empresas precisam ter ligações com cada banco ou instituição financeira. No caso do Pix, bastaria que as empresas tivessem parceria com a nova modalidade.

Dentre outros pagamentos que poderão ser agendados, estão:

Faturas de escola e faculdades;

Conta de academia;

Valor do condomínio;

Parcelamento de empréstimos.

Ao g1, o chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Ângelo Duarte, apontou que é preciso convênio com cada instituição que deseja ofertar débito automático.

Veja também

No caso da nova medida, haveria mais alcance, pois os clientes de instituições menores, não precisariam recorrer a lotéricas ou outros bancos, já que haveria a opção de pagar com a chave do próprio Pix.

Ângelo Duarte Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC “Todos os usuários de todas as instituições do Pix estarão aptos a usar o Pix automático, abre possibilidade para que instituições pequenas entrem nesse mercado”.

Como o pix automático vai funcionar?

Para aderir à nova modalidade, a pessoa deve pedir para pagar com o Pix automático. A partir disso, a empresa:

Envia a proposta de Pix automático ao cliente;

O cliente recebe notificação para confirmar autorização de pagamento via Pix Automático.

Também há a possibilidade da empresa enviar a fatura mensal com a opção do novo agendamento. Ele entra no QR Code e confirma a adesão ou não ao pagamento por meio do Pix automático.

As pessoas físicas não precisarão pagar tarifa. No caso das empresas, os bancos devem escolher se querem ou não ofertar o serviço do Pix, assim como o valor da tarifa a ser paga (depende do acordo, que funcionará a livre negociação).