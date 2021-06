PIB do Ceará cresce acima da média nacional no 1º tri; previsão para o ano é de 5,7% de alta

A economia do Ceará teve um rendimento melhor que a média nacional no primeiro trimestre deste ano. Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu 1,14% na comparação com igual período do ano passado.

No mesmo período, o País registrou uma alta de 1%. Além do resultado trimestral, o órgão divulgou que a expectativa de crescimento do PIB para 2021 foi atualizada de 3,70% (estimada em dezembro de 2020) para 5,77% (junho de 2021).

De acordo com Witalo Paiva, analista de políticas públicas do Ipece, a nova perspectiva está baseada nos resultados registrados pelo Ceará durante a segunda onda da pandemia de Covid-19 e também no processo de vacinação, que vem avançando nas últimas semanas.

"Essa alta da previsão vem de um momento de otimismo e tem explicações na pandemia, porque, apesar das restrições, que foram menos intensas (na segunda onda), tivemos uma retomada mais rápida, e isso contribui", explicou.

Witalo Paiva Analista de políticas públicas do Ipece "Temos, também, um avanço da vacinação, e a há expectativa de vacinarmos toda a população com a primeira dose em agosto. E, além disso, devemos ter a prorrogação do auxílio emergencial, que deve beneficiar a economia".

Paiva ainda comentou que a melhora das expectativas para a economia estadual também considera um cenário econômico nacional mais estável e a evolução do controle da pandemia no mercado internacional.

"Do ponto de vista nacional, temos vários pontos que confirmam essa previsão. Temos a melhora do cenário internacional e uma mudança do quadro fiscal, que coloca o Brasil com um crescimento perto dos 5%. E temos de levar em conta a nossa base de comparação, que é muito deprimida em relação ao ano passado", afirmou.

Resultados trimestrais

Já no acumulado dos últimos quatro trimestres, o Ceará também superou o resultado nacional, ainda que o Ipece tenha registrado um encolhimento da economia.

Considerados os últimos 12 meses, a atividade econômica do Estado registrou uma queda de 3,68%, enquanto o País teve uma redução de 3,8% no mesmo período.

A única base de comparação em que o Ceará apresentou um resulto abaixo do Brasil foi na análise entre primeiro trimestre deste ano com o último trimestre de 2020. Neste parâmetro, o Estado teve um encolhimento de 1,4%, enquanto o Brasil registrou crescimento de 1,2%

Contudo, segundo Nicolino Trompieri Neto, coordenador de Contas Regionais do Ipece, o resultado é reflexo de uma maior recuperação do Estado no final de 2020, gerando uma base de comparação maior do que na análise nacional.

Conforme os dados do Ipece, o Ceará apresentou uma considerável evolução no terceiro trimestre de 2020, com alta de 17,10%, e bom resultado no quarto trimestre do ano passado (1,35%). Nos mesmos períodos de comparação, o Brasil registrou altas de 7,8% e 3,5%, respectivamente.

"Tivemos uma retomada superior ao Brasil em 2020, por isso tivemos uma queda maior ante o 4º trimestre de 2020. Tínhamos uma base muito forte de recuperação, então é normal que tenhamos um resultado abaixo do País na comparação do 1º trimestre de 2021 com o 4º trimestre de 2020", disse Trompieri.

Crescimento na segunda onda

Um dos setores que apresentou o melhor desempenho no primeiro trimestre de 2021 na economia cearense foi a indústria, com alta de 7,17%.

Segundo Witalo Paiva, a evolução é reflexo de um bom desempenho do segmento de eletricidade, gás e água, que cresceu 21,32% na comparação com igual período do ano passado.

Entre os fatores que garantiram a melhora estão os resultados da produção de energia solar e eólica e a uma mudança na composição da demanda feita pelos operadores nacionais.

"Os principais setores apresentaram altas e isso nos ajuda a entender o comportamento do setor. O setor de energia, gás e água apresentou um alta considerável, sendo impulsionada pela alta da demanda", explicou.

Outro setor destacado pelo analista foi a construção civil e a indústria de transformação, que não foram paralisadas durante a segunda onda da pandemia do novo coronavírus.

Bom desempenho

Sobre a construção, Paiva destacou um bom resultado de números de contratações e o baixo impacto, até agora, do aumento da taxa básica de juros (Selic).

"A construção já vem apresentando bons números e as mudanças na taxa de juros e inflação parece não ter influenciado muito o setor, que vem conseguindo registrar bons números de contratações. Além disso, em 2020, o setor foi paralisado e teve a atividade interrompida, mas não tivemos essa paralisação em 2021 e isso contribuiu para a alta".

Para a indústria de transformação, além da continuidade das atividades, o analista apontou um movimento de recomposição de estoques na economia nacional, que ajudou a manter o nível de demanda para o segmento.

Enfraquecimento dos serviços

Destacado como o mais impactado pelos reflexos da pandemia, o setor de serviços – que engloba turismo, comércio, transportes e outros – registrou uma queda de 0,51%, puxada por um encolhimento de 9,23% do segmento de alojamento e alimentação.

Segundo o analista Alexsandre Lira Cavalcante, com o atraso no pagamento do auxílio emergencial e outros fatores que reduziram a renda da população, atrelado às restrições econômicas, o Ceará acabou registrando uma forte redução no segmento de alimentação fora do lar e no turismo, por exemplo.

No primeiro trimestre foi registrado o fechamento de cerca de 1.400 postos de trabalho apenas no segmento de alimentação fora do lar.

Alaxandre Lira Cavalvante analista de políticas públicas do Ipece Notamos uma nítida deterioração no setor de serviços e isso pode gerar uma queda de participação na composição do PIB. Esse foi o setor que mais sofreu com a pandemia, por conter várias atividades com altos potenciais de aglomeração", disse.

De acordo com o analista, os impactos da pandemia do novo coronavírus podem acabar reduzindo a participação do setor de serviços na formação do PIB do Ceará no futuro.

Atualmente, o setor representa 76,74% da economia do Estado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Agronegócio em recuperação

Sobre o resultado do setor agropecuário, que apresentou alta de 1,8% no primeiro trimestre de 2021 ante igual período do ano passado, a analista Cristina Lima destacou um movimento de recuperação após o período de seca no Estado.

Segundo ela, o desempenho do setor indica que o agronegócio cearense está se recuperando depois de um período de forte estiagem.

"É importante ressaltar que desde 2017, o primeiro trimestre na agropecuária vem apresentando crescimentos, o que mostra que estamos mostrando robustez e se recuperando nos últimos 5 anos da época da seca. A gente destaca setor de sequeiro, e arroz, além das frutas, que tivemos uma estimativa de leve alta ou uma pequena queda", disse Lima.

O que é o PIB?

O produto interno bruto, ou PIB, de uma região representa a soma de geração de riquezas, considerando bens e serviços, durante um período determinado.

O PIB é geralmente utilizado para medir o nível de atividade econômica de uma região, seja um país, um estado ou até uma cidade.

O cálculo do PIB, que é representado em reais no Brasil, considera as riquezas geradas no país, mas desconsidera as etapas até chegar ao produto final, se for analisado a geração de um insumo.

Por exemplo, se o País produziu R$ 100 de trigo em um ano, R$ 200 de farinha de trigo (feita a partir do trigo) e R$ 300 de pão (feito a partir da farinha), serão considerados apenas os R$ 300 reais de pão para o cálculo do PIB.

Para comparação com o mercado internacional, o PIB do Brasil também pode ser calculado em dólar, mas é preciso considerar a taxa de câmbio na avaliação.