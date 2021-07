Pecém bate recorde e atinge marca de 10 mi de toneladas de cargas transportadas no 1º semestre

Apesar dos entraves provocados pela segunda onda da pandemia no mercado internacional, o Porto do Pecém bateu recorde de movimentação em 2021 e superou o marco de 10 milhões de toneladas de carga transportadas em um único semestre. A expectativa do terminal é encerrar o ano com nova marca positiva, segundo o presidente do Complexo do Pecém, Danilo Serpa.

O resultado representa um crescimento de 25% em relação ao primeiro semestre do ano passado, quando foram movimentadas cerca de oito milhões de toneladas de carga. O avanço foi puxado pela cabotagem - modalidade de navegação entre portos de um mesmo país.

Conforme dados do Porto do Pecém, mais da metade das cargas foi transportada por cabotagem. No período, 5,7 milhões de toneladas passaram pelo terminal cearense pela modalidade, um crescimento de 39% sobre o resultado dos primeiros seis meses de 2020.

“Mesmo em meio à pandemia nossos trabalhadores portuários não pararam de trabalhar um único dia. Este esforço, este empenho se traduz agora neste número histórico de 10 milhões de toneladas movimentadas no primeiro semestre. Ganha o Pecém, ganha a economia do Ceará”, celebra Danilo Serpa, presidente do Complexo do Pecém.

Em junho, o Porto do Pecém movimentou 1,5 milhão de tonelada, sendo a maior parte desembarques (1,1 mi tonelada, totalizando 38% a mais que em junho de 2020).

Os embarques, correspondentes aos produtos cearenses transportados a outros estados, somaram 475,2 mil toneladas, 24% a mais que no ano passado.

Navegação por cabotagem

Os principais produtos movimentados por cabotagem descarregados no Pecém no primeiro semestre foram minérios (2.243.570 t); combustíveis minerais (523.406 t); cereais (272.467 t); e ferro fundido (258.997 t).

Já os principais embarques ficaram por conta das movimentações de: ferro fundido (419.167 t); sal (275.079 t); combustíveis minerais (231.060 t); e produtos da indústria de moagem (103.656 t).

Comércio exterior

Na navegação de longo curso, foram movimentadas 4,2 milhões de toneladas, 10% a mais que nos primeiros seis meses de 2020.

Os granéis sólidos corresponderam a mais de 59% da carga, com 2,5 milhões de toneladas. A carga solta somou 1,3 milhões de toneladas (31%), o granel líquido, 209,1 mil toneladas (5%), e a carga conteinerizada, 200,7 mil toneladas (5%).

Os principais desembarque foram combustíveis minerais (2,3 milhões de t); ferro fundido (325 mil t); minérios (111 mil t); e máquinas (24 mil t). Nos embarques, se destacam ferro fundido (985 mil t); combustíveis minerais (121 mil t); minérios (109 mil t); e frutas (75.107 t).

Movimentação de contêineres

A movimentação acumulada de contêineres no semestre cresceu 21%, a 183.308 TEUs (unidade equivalente a 1 contêiner de 20 pés) frente a igual período de 2020.

Na cabotagem, foram 165 mil TEUs, 23% a mais que em igual período do ano passado. No longo curso, a movimentação foi de 17,5 mil TEUs, 5% a mais.

Em peso, a movimentação de cargas conteinerizadas somou 2,4 milhões de toneladas, 19% a mais que nos primeiros meses de 2020.