Europeia maior que Petrobras Investirá em HV no Pecém

Uma gigante mundial do setor de óleo e gás e o governo do Ceará celebrarão, nos próximos dias, um Protocolo de Intenção que prevê a construção, na área do Complexo do Pecém, de uma planta industrial de Hidrogênio Verde e outra de gás natural.

Ao transmitir ontem esta informação à coluna, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, Maia Júnior, disse que essa empresa “tem sede na Europa e é maior do que a Petrobras”.

O secretário, mesmo instado pela coluna, não revelou a identidade da empresa, nem o valor do investimento – “é o governador que fará o anúncio”, desculpou-se Maia Júnior.

Entre as grandes empresas europeias de petróleo, estão a anglo-holandesa Royal Dutch Shell; a British Petroleum, inglesa; a Total, sediada na França; a Istatoil, norueguesa; e a Gazpron, da Rússia.



Maia Júnior revelou que o governador Camilo Santana iniciará na próxima sexta-feira, 25, uma agenda de compromissos voltados para o desenvolvimento econômico do Ceará.



Essa agenda se estenderá até agosto e, segundo pormenoriza o secretário, “ocupa nove laudas de papel A-4”.

O primeiro item da agenda será a assinatura de um Memorando de Entendimento com uma empresa brasileiro que construirá, no Complexo do Pecém, uma unidade industrial montadora de painéis solares fotovoltaicos.

O secretário Maia Júnior revela que o investimento dessa empresa será de apenas R$ 12 milhões, mas seu capital de giro será em torno de R$ 250 milhões, com estimativa de receita, a partir de 2022, de R$ 2 bilhões, tendo em vista a alta e crescente demanda.

Os painéis fotovoltaicos serão importados da China e parte dos seus equipamentos poderão ser produzidos no Brasil.

O nome da empresa será revelado pelo governador Camilo Santana.

De acordo com o secretário Maia Júnior, da extensa agenda do governador para as próximas semanas, consta, também, a assinatura de Protocolo de Intenção com a australiana Fortescue, que construirá, também no Pecém, uma planta de Hidrogênio Verde, que absorverá investimento de cerca de US$ 5 bilhões, informação já divulgada por esta coluna.

Está prevista também, nessa agenda de compromissos de Camilo Santana, a assinatura de protocolo com uma das maiores “trades” brasileiras e, ainda, com um grupo nacional do setor de calçados.

“Todos esses empreendimentos, e mais os outros sobre os quais não podemos falar agora, serão implantados no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, incluindo a ZPE” – finalizou o secretário Maia Júnior.

CONCURSO DA SEFAZ TEM MUDANÇAS

Informa a Secretaria da Fazenda do Governo do Ceará:

Seu edital do concurso público para nível superior foi alterado ontem, 21, e as retificações foram publicadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca contratada para realizar a seleção.

As alterações foram motivadas pelos pedidos de impugnação do edital, que teve o prazo de apresentação de argumentos encerrado em 24 de maio.

Apesar das alterações, a Sefaz adverte que o cronograma do edital foi mantido e lembra que as inscrições estarão abertas até o próximo dia 28 de junho, pelo site do Cebraspe (www.cebraspe.org.br).

A propósito: os aprovados no concurso realizado em 2019 pela Ematerce mandam dizer à coluna que há um “jogo de empurra-empurra” da Secretaria do Planejamento (Seplag) com a Ematerce, que é assim:

A Seplag pede à Ematerce que envie a documentação provando a existência da vacância dos cargos.

A Ematerce, por sua vez, diz que atendeu o pedido. E nada acontece, mantendo-se a prolongada expectativa.

Os aprovados, revoltados, lembram que, em 2022, haverá eleição.

FICARÁ MAIS FÁCIL A VIDA DOS CORRUPTOS

Maior operação contra a corrupção da história brasileira recente e remota, a Operação Lava Jato foi praticamente extinta por decisões do Supremo Tribunal Federal, que, existindo para cuidar da integridade da Constituição, passou a interferir em tudo, principalmente em áreas de exclusiva competência dos poderes Legislativo e Executivo.

Aproveitando o embalo, os deputados federais elaboraram e aprovaram, na semana passada, mudanças no texto da chamada Lei da Improbidade Administrativa.

Essas alterações permitirão que os gestores públicos (prefeitos, governadores, secretários, ministros, presidente da República, enfim, os que dirigem os diferentes setores da administração pública federal, estadual e municipal) tenham mais facilidade “para roubar”, como diz, em sua coluna de hoje no DN digital, o jornalista Inácio Aguiar, nosso editor de Política.

Inácio chama a atenção para o fato de que as alterações na Lei da Improbidade Administrativa foram aprovadas com os votos de todos os partidos, do PT e Psol, ao DEM e PSL.



Quando isto acontece, assinala o editor, “desconfie”. E põe desconfiança nisso.

Quando janeiro de 2019 se iniciou, havia no país a esperança de que tudo mudaria, principalmente o jeito de fazer política e de gerir a coisa pública.

Essa esperança manteve-se até o momento em que o atual governo se viu emparedado pelo que se apelidou de Centrão, um conjunto de partidos sem qualquer ideologia, a não ser a do fisiologismo.



Assim, para aprovar seus projetos no Legislativo, foi e tem sido o Executivo obrigado a ceder às exigências do Centrão, sem o qual – é o que mostram os últimos 30 anos, no mínimo – é impossível governar.

Livres da Lava Jato e das operações da Polícia Federal, os partidos – todos eles, sem exceção – sentem-se à vontade para mudar a legislação a fim de facilitar sua tarefa de desviar o dinheiro público, o que é feito a partir da elaboração do Orçamento Geral da União, passa pelas emendas parlamentares e chega à gestão municipal, onde os editais para a execução de obras são fraudados para beneficiar o gestor, o empreiteiro e, naturalmente, o responsável pela liberação da verba.

Uma imoralidade tradicional da vida política brasileira que poderia ter sido extinta nesta legislatura, mas foi. Ao contrário, vem sendo tonificada por providências como esta da nova Lei da Improbidade Administrativa.

Resta, ainda, uma esperança! O que foi aprovado pela Câmara dos Deputados será, agora, examinado pelo Senado, onde estão mentes mais lúcidas e mais comprometidas com a austeridade da gestão pública.

Mas no Senado também pontificam famosos nomes envolvidos em corrupção e pilhados pela Lava Jato, alguns deles com vários processos tramitando no STF.



EM AGOSTO, SELIC SUBIRÁ 1%

Um sinal claro, emitido pela ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, assinala que, no próximo mês de agosto, quando haverá nova reunião, a taxa básica de juros Selic deverá subir mais do que os 0,75% anunciados na semana passada.

Os economistas falam em alta de 1%, e a ata do Copom o insinua.

Para quem lida com fatos da política e da economia, o que está acontecendo é o seguinte: o mercado financeiro (leia-se os bancos) está tendo rendimento menor, agora, do que teve até alguns anos atrás.

É um setor muito forte, que influi em tudo, principalmente nos altos escalões de Brasília – o Congresso Nacional no meio.

WESTROCK DE PACAJUS EMPODERA AS MULHERES

Com fábrica em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, a multinacional WestRock, uma das maiores do mundo no mercado de embalagens de papelão ondulado, celebra uma conquista: a empresa foi indicada ao Prêmio WEPs Brasil 2021.

WEPs é a sigla em inglês dos Princípios de Empoderamento das Mulheres dos quais a WestRock é signatária desde outubro de 2020. Trata-se de uma plataforma da ONU Mulheres e do Pacto Global da ONU.



Entre as ações, na unidade de Pacajus, a empresa conta com uma linha de produção operada 100% por mulheres. Essa linha produz embalagens para clientes dos segmentos de perfumaria, calçados e saúde.

Todas as inciativas implementadas pela WestRock, foram analisadas pelo comitê de avaliação da ONU Mulheres. Entre as diversas etapas, foram realizados questionários, visitas técnicas virtuais, análises de avaliação e a consolidação dos resultados pela Comissão.



A proposta de reconhecimento dos indicados é submetida a uma banca de juízas composta por diferentes profissionais voluntárias que são especialistas em equidade de gênero e negócios.



Para a WestRock, estar entre as organizações selecionadas para essa importante premiação, evidencia a consistente evolução da empresa na busca por uma sociedade mais diversa e equitativa.



CRESCE INVESTIMENTO EM TELECOM

Em mensagem a esta coluna, a Conexis Brasil Digital, nova marca do SindiTelebrasil, entidade que congrega as empresas de telecomunicações do país, informa:

Os investimentos das prestadoras de serviço em telecom somaram R$ 7,6 bilhões no primeiro trimestre deste 2021.

Em valores nominais o montante é o maior para o primeiro trimestre desde o início da série histórica, em 2010.



O investimento feito de janeiro a março representa alta nominal de 10% em relação ao valor aplicado no mesmo período de 2020 e um crescimento real, já considerando os efeitos da inflação, de 3,6%, na comparação com os três primeiros meses do ano passado.



No primeiro trimestre de 2020, a receita bruta do setor somou R$ 60 bilhões em valores nominais e R$ 64 bilhões em valores atualizados pela inflação.

Já no primeiro trimestre deste ano, a receita bruta alcançou R$ 61,7 bilhões. A queda real da receita bruta foi de 3,4% na comparação com o primeiro trimestre de 2020.



Do total de acessos em banda larga, 37,1 milhões de acessos são de banda larga fixa e 214 milhões são de banda larga móvel.



Atualmente todos os municípios brasileiros têm cobertura de banda larga móvel, seja 3G, 4G ou ambas.