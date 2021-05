Pague Menos fecha compra da Extrafarma por R$ 600 milhões, diz Reuters

A rede cearense de farmácias Pague Menos fechou na última segunda-feira (17) a compra da concorrente Extrafarma por R$ 600 milhões. A informação é da Reuters.

A Pague Menos foi procurada pela reportagem do Diário do Nordeste, mas disse que não vai comentar a notícia. O Diário também acionou a Extrafarma sobre o assunto, e aguarda retorno.

De acordo com a Reuters, a Pague Menos vai pagar R$ 300 milhões quando o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizar o negócio. Ainda segundo a Reuters, o restante será pago em dois anos.

A Pague Menos é atualmente a terceira maior cadeia de farmácias do País, mas com a conclusão da compra, ficaria atrás apenas da RD (RaiaDrogasil).

A rede de farmácias Pague Menos possui sede em Fortaleza e está presente nos 27 estados do País e Distrito Federal.

Plano estratégico

O plano estratégico do grupo para este ano prevê a abertura de dezenas de novas unidades, principalmente no Norte e no Nordeste, mas com espaço para crescimento no Sul e no Sudeste.

Hoje a Pague Menos tem como investidor o grupo estrangeiro General Atlantic, que detém 17% do capital da rede de farmácias. A Pague Menos tem suas ações negociadas na bolsa brasileira desde o ano passado.

Mais lojas

Além disso, com a aquisição da Extrafarma, a Pague Menos ampliaria em mais de um terço o número de lojas da Pague Menos, chegando a 1.503 unidades. A Extrafarma possui 402 lojas.

A Extrafarma faz parte do conglomerado Ultrapar, que teria decidido vender o seu braço farmacêutico diante de uma reorganização de seu portfólio, conforme a Reuters.