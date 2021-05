Operação de buggy para turismo com 50% da frota e máximo de três passageiros é liberada no Ceará

O novo decreto de isolamento social do Ceará também autoriza passeios de buggy, com operação de até 50% da frota. O documento foi publicado neste sábado (1º). Na sexta-feira (30), o governador Camilo Santana já havia anunciado a flexibilização do novo decreto e adiantado medidas como abertura do comércio aos fins de semana.

Com a liberação dos passeios, cada buggy tem o limite de até três passageiros por veículo.

Na Praia de Lagoinha, município de Paraipaba, a frota de buggy voltou a funcionar há cerca de 15 dias com 30% da capacidade, liberando de oito a dez veículos por dia, segundo Francimário da Silva Gomes, motorista vinculado à Associação dos Bugueiros de Lagoinha.

A nova medida, estendendo a frota, é uma vantagem para os trabalhadores do setor, diz Gomes. “A gente cobra pelo preço do passeio e não por pessoa. Sendo três pessoas ou quatro, fica o mesmo preço”, explica.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (Abih-CE), Régis Medeiros, considera que as novas regras devem impulsionar um pouco mais o turismo, levando a ocupação dos hotéis à casa dos 30% no Ceará.

“O lazer para turistas é frequentar restaurantes, barracas de praias, então com essa decisão, pode ser um maior estímulo para que haja mais viagens para o Ceará. As pessoas estão loucas para viajar, então quando solta um pouquinho e tem o que fazer, as pessoas já querem vir”, avalia.

O novo decreto passa a valer a partir da próxima segunda-feira (3). Comércio de rua e restaurantes poderão funcionar de 10h às 15h aos sábados e domingos.

Os shoppings abrirão das 12h às 17h, incluindo praça de alimentação. No fim de semana, o toque de recolher no Estado vale das 19h às 5h.

Durante a semana, as regras para funcionamento do comércio e demais serviços foram mantidas como estão atualmente.

REGRAS EM VIGOR A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (3 DE MAIO):

O Ceará continua em isolamento social, com toque de recolher de segunda a sexta-feira das 20h às 5h;

Atendimento presencial liberado para café da manhã a partir de 6h em padarias, supermercados e congêneres, valendo também no fim de semana;

Comércio de ruas e serviços, como restaurantes e barracas de praia, funcionam das 10h às 16h. Aos fins de semana, o funcionamento será das 10h às 15h;

Shoppings, incluindo praça de alimentação, funcionam das 12h às 18h. Aos fins de semana, abrem das 12 às 17h;

Toque de recolher, aos fins de semana, das 19h às 5h;

Construção civil pode iniciar as atividades a partir das 7h;

Atividades físicas individuais podem ser realizadas em espaços públicos e abertos;

Aulas presenciais nas escolas estão permitidas até o 9º ano do ensino fundamental;

Academias de ginástica podem funcionar das 6h às 18h;

Igrejas e templos podem funcionar com 25% da capacidade, inclusive nos fins de semana.

