Novo polo industrial em Maranguape deve gerar mais de 2 mil empregos

O município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), contará com um novo polo industrial. Espera-se que o projeto, lançado neste sábado (11), gere mais de 2 mil empregos diretos nos 35 lotes industriais previstos.

O Maranguape Industrial Park, como vai passar a se chamar, deve abrigar um polo multissetorial (químico, vestuário e metalmecânico) na região de Tangueira, numa área de 47 hectares cedida pelo Município. Já o Estado participa das operações com investimentos de R$ 5 milhões.

Fruto de parceria entre a Prefeitura de Maranguape e o Sistema Fiec (com apoio do Governo Estadual), o lançamento da pedra fundamental do polo industrial contou com a presença do governador Elmano de Freitas, do prefeito de Maranguape, Átila Câmara; do secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho; e do presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará, Danilo Serpa, além de deputados estaduais, vereadores e secretários municipais, lideranças empresariais e outras autoridades.

“Estou muito orgulhoso em estar aqui em Maranguape, apoiando a Prefeitura neste investimento. O Estado vai investir R$ 5 milhões. É o início de um grande polo industrial em Maranguape que vai trazer emprego e qualidade de vida para muita gente”, disse Elmano.

Entenda o projeto

O projeto, idealizado ainda em 2020, tem como referência o Polo Industrial Químico de Guaiúba, também localizado na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com Átila Câmara, a fase de licitação e licenças já será iniciada. "Na sequência, vêm as obras e junto com a infraestrutura a gente já pode começar a implantação das empresas em paralelo. Tem muitos empresários que querem chegar para gerar as oportunidades”, explicou.

A primeiras empresas e áreas comuns deverão ter suas obras de instalação iniciadas no segundo semestre deste ano. Já há três protocolos de intenção assinados com empresas que pretendem se instalar no complexo industrial.

Tratam-se do Grupo Alyne Cosméticos, com uma segunda unidade para produção de novas linhas de cosméticos; Vonixx e Afins Cosméticos.

Outros empreendimentos ainda devem fechar protocolos, como como Lavezzi, BIZ, Pinho Pack, Biodis e Duna Papeis, todas do setor químico; quatro empresas do segmento metalmecânico, além de outras interessadas pertencentes ao segmento de confecção. Com informações do Governo do Ceará

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE