Obra do polo industrial de Maranguape começa em 2023; investimento de R$ 200 milhões

A cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, sediará um novo polo industrial cearense. Chamado de Maranguape Industrial Park, o projeto multisetorial será lançado oficialmente neste sábado (11), às 8h30. A solenidade deve contar com diversas autoridades, entre elas o governador Elmano de Freitas.

Com um investimento de cerca de R$ 200 milhões, o polo industrial, a ser erguido em uma área de 47 hectares, próxima à CE-065, deverá criar pelo menos 2 mil novos empregos.

Empresas previstas

Segundo os investidores, as obras de instalação das primeiras empresas e áreas comuns deverão ter início no segundo semestre deste ano.

O empreendimento já possui três protocolos de intenção assinados com empresas que pretendem se instalar no complexo industrial. São elas: o Grupo Alyne Cosméticos, com uma segunda unidade para produção de novas linhas de cosméticos; Vonixx Cosméticos e Afins Cosméticos.

Há ainda uma lista de empreendimentos que deverão celebrar novos protocolos, como Lavezzi, BIZ, Pinho Pack, Biodis e Duna Papeis, todas do setor químico, quatro empresas do segmento metalmecânico, além de outras interessadas pertencentes ao segmento de confecção.

Foto: Divulgação

De acordo com o arquiteto responsável, André Moura, o empreendimento seguirá o modelo do Polo Químico de Guaiúba. O esquema prevê articulação entre as empresas, divisão de tarefas e compartilhamento de áreas e responsabilidades comuns.

“É muito gratificante ver o polo industrial de Maranguape transformar-se em uma feliz realidade. Um projeto que nasceu das nossas conversas e idealizações com o prefeito Átila Câmara, que logo foi abraçado por muitos e que hoje já conta com terreno próprio, estrutura e divisões projetadas, empresas com protocolos de intenção assinados, licenciamentos em fase final", destaca o presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica), Paulo César Gurgel.

O Maranguape Industrial Park foi encabeçado pelo projeto de Polos Industriais do Centro Industrial do Ceará (CIC). Conta com participação do Sindquímica, SindRoupas, SindConfecções e Simec (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico no Estado do Ceará), com o apoio do Sistema Fiec, Sebrae e da Prefeitura de Maranguape, que cedeu o terreno.