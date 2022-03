Projeto do polo industrial de Maranguape quer atrair 20 empresas

O município de Maranguape está acelerando as ações para tirar do papel o projeto do seu Polo Industrial, que deverá funcionar em sistema de condomínio.

O empreendimento abrigará em torno de 20 empresas, com foco nos setores de vestuário, químico e metalmecânico.

O conceito e a planta arquitetônica do Polo foram apresentados nessa terça-feira (15), pelo prefeito de Maranguape, Átila Câmara, ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

“Temos trabalhado fortemente, mas sem alarde, nesse que certamente será o maior feito econômico de nossa cidade nos últimos tempos. E agora avançaremos na busca de recursos para a infraestrutura e visando atrair empresas de fora e também de Maranguape que desejem se instalar”, afirmou Câmara.

Participaram também da reunião o presidente do Sindicato das Empresas de Confecção do Ceará (Sindconfecções), Daniel Gomes, o presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC), Marcos Soares, o diretor de Maranguape Shopping Mall, Jackson Girão, Sérgio Lopes, Superintendente de Relações Institucionais da FIEC, o assessor executivo do Sindconfecções, Mayke Alexandre, e Paulo Neto, Assessor de Assuntos Federativos da Prefeitura de Maranguape.