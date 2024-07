Netshoes comunica vazamento de dados em novo 'incidente cibernético'

A Netshoes comunicou nesta quarta-feira (17) que dados de clientes podem ter sido vazados em um "incidente cibernético" sofrido pela empresa.

Segundo o g1, a loja afirmou, no entanto, que o incidente não envolveu informações sensíveis, como nome, endereço, e-mail e CPF, e não afetou as operações da companhia.

"Assim que informada sobre o incidente, a Netshoes reforçou todas as medidas de segurança e controle. [...] A empresa também iniciou uma investigação forense sobre o ocorrido e trabalhará juntamente com os órgãos competentes, inclusive, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para esclarecer as circunstâncias do episódio e evitar eventuais contratempos aos clientes", escreveu a companhia.

Outro vazamento de dados

Em 2018, a Netshoes já havia sofrido um vazamento de dados, envolvendo informações sobre dois milhões de consumidores. No ano seguinte, a empresa teve de pagar uma multa de R$ 500 mil em acordo com o Ministério Público do Distrito Federal.