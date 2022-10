Morre fundador das Casa Freitas aos 96 anos

O fundador das Casa Freitas, Pedro Nolasco Teixeira de Freitas, faleceu na manhã deste sábado (29), aos 96 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da rede de varejo cearense.

Segundo os filhos, o empresário morreu de causas naturais.

"É com profunda tristeza, que comunicamos o falecimento do nosso fundador o Sr. Pedro Nolasco Teixeira de Freitas, na manhã deste sábado, 29.Um ser humano ímpar que construiu seu legado pautado sempre com respeito e amor ao próximo, e foi assim com a família, amigos, clientes e colaboradores.Desejamos conforto aos familiares e amigos", dizia a nota oficial.

Na postagem, vários seguidores demonstraram pesar pela notícia e mandaram mensagens de apoio à família de Pedro Nolasco.

Mensagem dos filhos

Como forma de despedida, os filhos de Pedro (Marcelo Freitas, Fernanda Freitas e Pedro Freitas) escreveram uma mensagem destacando o jeito tranquilo e a "convivência zelosa".

"Com muito pesar, informamos a todos que o patriarca da família Freitas e fundador da Casa Freitas, sr Pedro Nolasco Teixeira de Freitas, descansou hoje e foi ao encontro de Deus. Fica a saudade de sua convivência tão zelosa, sábia e cheia de simplicidade, que inspirou familiares, amigos, funcionários e todos aqueles que tiveram a honra de desfrutar de sua presença em suas vidas. Desejamos força nesse momento a toda a família, que sempre nos foi exemplo de união e trabalho, e que Deus possa prover-lhes o conforto necessário de seus corações e o fortalecimento de sua fé. Foi cumprida a vontade de Deus. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você", dizia a nota.

Sobre a Casa Freitas

Fundada em 1959, a Casa Freitas conta, atualmente, com 40 lojas espalhadas pelo Brasil e comercializa produto em atacado e varejo, com um portfólio de mais de 30 mil itens em variedades. A marca tem como visão "ser referência, nos locais onde atuar, nos segmentos de utilidades do lar e de brinquedos, com excelência no atendimento, na logística e na gestão".

A empresa foi fundada quando Pedro tinha apenas 33 anos e funcionava originalmente em Fortaleza.

