Morre Lucy Fontana Furlan, filha do fundador da Sadia, aos 99 anos

Filha de Attilio Francisco Xavier Fontana, fundador da empresa Sadia, Lucy Fontana Furlan morreu, no último sábado (8), aos 99 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Concórdia (SC), cidade onde a empresa foi fundada, em 1944. O corpo foi enterrado nesse domingo (9), no Cemitério do Morumbi.

O falecimento ocorreu na semana em que a empresa comemora 80 anos. Lucy Fontana Furlan era a última remanescente do grupo fundador da Sadia. "Era motivo de orgulho da Lucy o fato de ter assinado a ata da fundação do frigorífico, junto com seu pai Attilio e o irmão Walter", destaca, em publicação nas redes sociais, o Memorial Attilio Fontana, instituição catarinense que lembra a história do empresário e da família.

Lucy era mãe do embaixador honorário de Concórdia, o ex-ministro Luiz Fernando Furlan. Ela deixou ainda outros quatro filhos, 11 netos e 18 bisnetos. A matriarca foi casada por 76 anos com o empresário Osório Henrique Furlan, considerado um dos pioneiros da agroindústria na região catarinense, que faleceu em 2020 aos 97 anos.

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias. "Aos parentes e amigos, e especialmente ao nosso querido Furlan, registramos respeitosamente os nossos sentimentos", diz nota de pesar do Município.