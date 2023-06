Montadora de motos elétricas importadas da China será instalada em Baturité

O município de Baturité, no interior do Ceará, vai ganhar uma montadora de motos elétricas nos próximos meses. A chegada dos modelos diretamente da China será por meio da importadora Wuang está prevista para agosto e foi anunciada nas redes sociais pelo prefeito Herberlh Mota nesta segunda-feira (26).

Segundo o gestor, a expectativa é que nos primeiros seis meses a empresa produza 50 motocicletas por mês. "Gerando mais empregas, renda e oportunidade, e aquecendo não só a economia local, mas a da região do Maciço de Baturité", pontuou.

A partir do sexto mês, espera-se que no mínimo 100 motos elétricas sejam feitas, conforme afirmou Herbelh.

Serão três modelos de motos E-WEX. Conforme a Prefeitura de Baturité, a empresa Wuang, administrada pelo empresário Vicente Júnior do Grupo Servnac, aguarda autorização do registro da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran)

Baixo consumo

Segundo Júnior, para "quem pensa no preço da energia, vai se surpreender pelo baixo consumo". A diferença na comparação feita com as motos a combustão é de cerca de 200%, baseando-se em 4 mil km/h ai nês.

O carregamento das motos elétricas é feito em tomadas residenciais comuns. A autonomia prometida do veículo é de até 120 km por carga dada.