Mega-Sena 2876: sorteio de R$ 100 milhões acontece neste sábado (14); veja como apostar

O concurso 2876 da Mega Sena acontece às 20h desse sábado (14), em São Paulo. Como nenhum apostador acertou as seis dezenas no último sorteio, o prêmio acumulou em R$ 100 milhões.

As apostas da atual loteria podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Como foi o último sorteio?

O último concurso da Mega Sena aconteceu na quinta-feira (12). Os números sorteados foram: 15 - 38 - 49 - 06 - 40 - 31

61 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 77.957,21, cada. Já 4.656 apostas ganhadoras terão direito a R$ 1.459,06 por terem acertado quatro dezenas.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 5 é de: