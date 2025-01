Mega-Sena 2820: aposta única leva prêmio de R$ 28 milhões

Uma aposta registrada em Nova Friburgo (RJ) foi a única vencedora do concurso 2.820 da Mega-Sena, que teve sorteio realizado na noite do sábado (25).

O prêmio entregue neste concurso foi de R$ 28.892.942,60.

Os números sorteados da aposta vitoriosa foram:

06 - 15 - 19 - 25 - 32 - 42.

Além do grande prêmio, houve ainda apostas vencedoras com 4 e 5 acertos. 64 pessoas acertaram 5 dezenas e levaram R$ 48.714,94. As apostas ganhadoras com 4 dezenas foram 4323, com prêmio de R$ 1.030,28.

O prêmio estimado do próximo sorteio da Mega-Sena é de R$ 3,5 milhões. O sorteio está marcado para a terça-feira (28).