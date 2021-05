Marketplace exclusivo para motoristas chega a Fortaleza; descontos de até R$ 2 mil por ano

Os motoristas da 99 em Fortaleza passaram a ter acesso ao marketplace exclusivo da plataforma, que pretende chegar em todas as cidades que atua até junho. Na loja virtual, os parceiros da empresa conseguem descontos na troca dos pneus, no seguro veicular e no combustível.

Combinadas, as promoções podem gerar uma economia de até R$ 2,1 mil por ano.

Chamada de Loja99, o marketplace é o primeiro gerido por uma empresa de mobilidade. Disponível desde o início do mês, a loja pode ser acessada no próprio aplicativo da 99 ou pelo site.

Dentre as condições especiais, o motorista parceiro da 99 encontra descontos em locadoras de carro, operadoras de celular, compra de smartphones, assistência 24h, troca de pneus e combustível por meio do Shell Box.

“Apoiar nossos motoristas parceiros é uma das nossas prioridades. Nosso objetivo é promover mais facilidade e economia a esses profissionais e à atividade, tão fundamental para a mobilidade urbana. Para garantir sua relevância, assumimos o compromisso de atualizar essas parcerias sempre que possível”, declara Maurício Orsolini Filho, diretor da 99Pay e pagamentos da 99.

Confira os descontos oferecidos para os motoristas parceiros da 99:

Shell Box : Desconto de 10% em todo abastecimento nos postos Shell pagando com o Cartão99 no app Shell Box. Após o dia 8 de junho, o desconto promocional retorna a 5%

: Desconto de 10% em todo abastecimento nos postos Shell pagando com o Cartão99 no app Shell Box. Após o dia 8 de junho, o desconto promocional retorna a 5% Pneustore : 7% de desconto no site inteiro e 10% em marcas selecionadas

: 7% de desconto no site inteiro e 10% em marcas selecionadas Allianz Assistance : Assistência 24h por R$ 9,99 por mês

: Assistência 24h por R$ 9,99 por mês Planos de telefonia móvel : Com ligações ilimitadas, internet que não acaba no término do pacote de dados, e redes sociais e Waze ilimitados, os planos promocionais começam a partir de R$ 34,99

: Com ligações ilimitadas, internet que não acaba no término do pacote de dados, e redes sociais e Waze ilimitados, os planos promocionais começam a partir de R$ 34,99 Creditas : Empréstimo com garantia de veículo, com as menores taxas do mercado e prazos mais longos para pagar

: Empréstimo com garantia de veículo, com as menores taxas do mercado e prazos mais longos para pagar Locadoras de veículos: A Movida oferece descontos variados no aluguel de carros. As ofertas são regionalizadas e podem apresentar percentuais diferentes entre cidades

Loja99

A Loja99 está em processo de expansão nacional para chegar, até junho, a todas as cidades onde a 99 atua no Brasil. O marketplace iniciou a operação em dezembro de 2020 e, com a chegada a Fortaleza, já opera em quase 30 cidades.

“Somos a primeira empresa de mobilidade urbana do país a lançar um marketplace de economia para nossos motoristas parceiros e temos muito orgulho de estarmos caminhando para levar essa inovação para todo o Brasil. Grandes marcas acreditaram nessa iniciativa e se uniram a nós. Esperamos ampliar cada vez mais esse leque de benefícios e contribuir ainda mais com a eficiência nos custos diários dos nossos parceiros”, afirma Maurício.