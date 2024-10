Lula fala sobre o mercado de bets no Brasil: 'Se regulação não der conta, eu acabo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre as apostas esportivas no Brasil durante entrevista nesta quinta-feira (17). Segundo ele, caso a regulamentação estipulada pelo governo para as empresas de apostas, conhecidas como 'bets', não dê os resultados esperados, a proibição desses serviços no país pode estar cada vez mais próxima.

"Nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se não der conta, eu acabo", prometeu Lula em declaração à rádio Metrópole, de Salvador, na Bahia. Em outras ocasiões, o chefe do executivo chegou a citar a preocupação com os brasileiros que têm lidado com o vício em apostas.

"Ficar bem claro. Você não tem controle do povo mais humilde, de criança com celular na mão fazendo aposta. Nós não queremos isso", completou ele logo após citar que a regulamentação foi escolhida antes de seguir para um passo mais rígido.

Regulamentação do governo

A proposta de regulamentação do governo, que vinha em processo desde o ano passado, começou a ser discutida diante do crescimento dos gastos dos brasileiros com apostas esportivas.

Segundo levantamento do Banco Central, cerca de R$ 20 bilhões por mês foram gastos por brasileiros nos primeiros oito meses de 2024. As regras, agora, criadas pelo Ministério da Fazenda, chegam a proibir o uso de cartões de crédito e dos cartões do Bolsa Família nos cadastros.

O início da regulamentação já resultou no bloqueio de mais de 2 mil sites. As informações do Ministério da Fazenda apontam que o bloqueio foi realizado porque as empresas não teriam buscado iniciar o processo de cadastro e regularização proposto pela pasta.

A primeira lista do ministério aponta que 98 empresas com 215 bets estão aptas a operar no Brasil até dezembro. Enquanto isso, as listas dos estados têm 26 empresas autorizadas a operar por cumprirem regras da portaria do Ministério da Fazenda.