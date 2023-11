Leilão da Receita Federal tem iPhone a partir de R$ 1 mil; veja como participar

A Receita Federal em São Paulo realiza no próximo dia 22 de novembro um leilão público de mercadorias apreendidas ou "abandonadas". São 149 lotes, incluindo itens como celulares, computadores, joias e pedras preciosas, utensílios domésticos, relógios, bolsas e outros. O lance mínimo do iPhone é de R$ 1 mil.

Para concorrer, é necessário efetuar lances no portal e-CAC, do Governo Federal. Pessoas físicas e jurídicas podem participar. Os lances devem ser realizados em lotes fechados. A sessão pública será aberta às 20h do dia 21 de novembro.

A sessão está prevista para iniciar a partir das 10h do dia 22 de novembro, com a classificação e ordem das propostas. No mesmo dia, a partir das 11h, os lances são liberados.

Quem pode participar

Pessoas físicas com interesse de participar devem ser maiores de 18 anos ou emancipados, terem CPF e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema identidade digital do Governo.

Já pessoas jurídicas devem ter CNPJ regular e o responsável pela companhia precisa ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema identidade digital do Governo.

Como participar

Para fazer os lances, é necessário acessar o portal e-CAC, até 21 de novembro, e efetuar o login com a conta gov.br. Cada usuário poderá fazer apenas uma proposta por lote.

O interessado devem ainda selecionar o edital do leilão, de número 0817600/04/2023. Então, deve-se escolher o lote com o qual deseja realizar o lance e clicar em "incluir proposta".

Clicar em aceitar os termos e condições do site e incluir o valor necessário. Para concluir, é preciso clicar em "salvar".