INSS lança cartão que permite antecipar até R$ 150 do benefício para compras essenciais

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou, na última quinta-feira (28), o cartão Meu INSS Vale+, para possibilitar a pensionistas e beneficiários de auxílios permanentes a antecipação de até R$ 150 do pagamento, com desconto em folha no mês seguinte, sem juros ou taxas.

O cartão, na versão física, tem chip e senha, mas não permite saques. "O objetivo é prover recursos para a compra de remédios, comida, gás e transporte, sem comprometer a renda dos aposentados por muito tempo. Funcionará como vale", explicou o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT).

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, reforçou que o cartão não poderá ser utilizado para apostas físicas ou eletrônicas, apenas para suprir necessidades básicas.

Regras

Segundo o Governo, o adiantamento do Meu INSS Vale+ não depende de desbloqueio prévio do benefício e não implica corresponsabilidade do INSS por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos junto a bancos.

Os titulares dos benefícios poderão antecipar os valores desde que: