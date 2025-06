Honda NovaLuz realiza “Dia D” com 12 horas de ofertas exclusivas neste sábado (14)

A Honda NovaLuz promove neste sábado (14), o “Dia D” – uma ação especial com 12 horas de condições exclusivas para quem deseja adquirir um carro novo da marca. Das 8h às 20h, a concessionária da Av. Barão de Studart, no bairro Aldeota, se transforma em um ponto de encontro para clientes em busca de preços competitivos, taxas diferenciadas e benefícios que não se repetem.

Entre os atrativos do evento, estão preços promocionais, taxas especiais de financiamento, bônus na avaliação de seminovos e o emplacamento gratuito do veículo adquirido.

“As condições especiais do 'Dia D' foram pensadas justamente para transformar o desejo do Honda zero km em uma conquista acessível. É a fórmula ideal para que o cliente compre com segurança, sem comprometer o orçamento familiar, e ainda leve para casa a qualidade que só a Honda oferece”, destaca Carlos Arlindo, diretor comercial da Honda NovaLuz.

Além das condições comerciais, o “Dia D” também se destaca pela proposta de atendimento individualizado e acolhedor. A equipe foi reforçada para oferecer uma experiência personalizada ao público, com suporte completo desde a avaliação do veículo usado até a finalização da compra.

“Estamos preparando uma experiência única. A expectativa é receber um público expressivo ao longo do dia, e nossa equipe está pronta para oferecer um atendimento consultivo, respeitando o tempo e as necessidades de cada cliente. O objetivo é garantir que cada cliente viva uma jornada de compra memorável, com transparência, agilidade e comodidade.”, complementa Carlos Arlindo.

A participação é aberta ao público e as ofertas são válidas apenas no dia do evento.

Serviço

Dia D - Honda NovaLuz

Local: Av. Barão de Studart, 345 – Aldeota, Fortaleza

Data: 14 de junho

Horário: Das 8h às 20h

Mais informações: @hondanovaluzoficial no facebook e instagram