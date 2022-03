Governo reduz tributo sobre etanol e preço da gasolina pode diminuir em R$0,20

O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, apontou que o litro de gasolina deve reduzir em R$ 0,20 após o Governo Federal anunciar, nesta segunda-feira (21), que vai zerar o imposto de importação do etanol.

De acordo com o g1, essa redução deve ocorrer até 31 de dezembro de 2022. A queda no preço dos dois produtos ocorre porque o etanol, que antes tinha imposto de importação em 18%, é adicionado à gasolina. Além disso, além disso, os dois são combustíveis concorrentes.

Ferraz também ressaltou que houve alta de 37% no preço do etanol nos últimos 12 meses, que acaba acompanhando o movimento de subida da gasolina.

Lucas Ferraz Secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia "Intenção é que, com redução de tributo sobre importação de etanol, haja choque de oferta".

Além disso, outros produtos também tiveram tarifa de importação reduzida a zero, como o óleo de soja. O corte nesses impostos não precisa ser compensado, uma vez que se trata de um tributo regulatório. Dentre outros itens, estão:

Café: que era de 9%;

que era de 9%; Margarina: era 10,8%;

era 10,8%; Queijo: era de 29%;

era de 29%; Macarrão: era de 9%;

era de 9%; Açúcar: era de 16%.

A secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior, Ana Paula Repezza, disse que as medidas devem ser publicadas na quarta-feira (23) e, com isso, o corte de tributos sobre alimentos e etanol tem vigência a partir da publicação.

Redução de Tributos

O Ministério da Economia também confirmou a redução de tributos de importação de etanol, alguns alimentos e bens de informática e de capital.

De acordo com o secretário de Comércio Exterior da Pasta, Lucas Ferraz, a renúncia fiscal total será de R$ 1 bilhão com as medidas.

Também foi reduzido em 10% a tarifa para importação de bens de informática e capital (BIT/BK), que deve passar a valer a partir de abril.. No ano passado, o governo já havia feito uma primeira redução de 10% para esses produtos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE