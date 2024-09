Governo pede plano de contigência ao Operador do Sistema Elétrico após aumento da conta de luz

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, demandou ao Operador Nacional do Sistema (ONS) o desenvolvimento de um plano de contingência que garanta a segurança energética no Brasil até 2026. O pedido foi feito durante o encontro preliminar com os diretores do órgão na manhã desta terça-feira (3), em Brasília.

“A seca acima da média que vem castigando diversas regiões do país tem exigido de nós, gestores do setor elétrico, que tomemos medidas urgentes. A segurança energética do Brasil é uma prioridade do governo Lula”, declarou Silveira aos diretores do ONS.

Os meses de junho, julho e agosto deste ano tiveram o menor volume de chuvas nas regiões sudeste e centro-oeste dos últimos 94 anos. A seca deve impactar os reservatórios e a expectativa é que cerca de 70% a 80% das termelétricas sejam acionadas para garantir a segurança energética ao país.

O MME também iniciou uma consulta pública para realizar os leilões de reserva de capacidade. A equipe técnica do ministério está agora consolidando as contribuições recebidas para dar início aos certames.