Governo do Ceará assegura quase R$ 1 bi em operação de crédito para investimentos no Estado

O governador Camilo Santana firmou nesta quinta-feira (17) uma operação de crédito que assegura R$ 940 milhões para investimentos no Ceará com o Banco do Brasil, em Brasília.

De acordo com informações do Governo do Estado, o recurso deve ser destinado a iniciativas de desenvolvimento em áreas como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e economia.

“Isso é fundamental para melhorarmos a qualidade de vida dos cearenses, principalmente aumentando a geração de empregos à nossa população. Desde 2015 somos o Estado que mais investe no país, de acordo com a receita corrente líquida.”, afirmou Camilo Santana, em publicação nas redes sociais.

Além do governador do estado, estiveram presentes para a assinatura da operação o secretário do Planejamento e Gestão do Estado, Mauro Filho, a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, e diretores do Banco do Brasil.