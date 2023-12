Ganhador da Mega da Virada garante prêmio na Justiça após comprovar que teve bilhete furtado

Um dos vencedores da Mega da Virada de 2022 conseguiu provar na Justiça que teve o bilhete premiado roubado dias antes do sorteio. O processo, que tramitou na 6ª Vara da Justiça Federal de Florianópolis, em Santa Catarina, teve sentença definida na última segunda-feira (4). Ainda cabe recurso.

As informações são do g1. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que "não comenta ações judiciais em curso". O ganhador deve receber R$ 11.420,27. O montante equivale à cota de bolão com 20 números que acertou a quina da Mega da Virada. Em 2022, o sorteio pagou mais de R$ 500 milhões.

Conforme o processo, o bilhete foi adquirido em 28 de dezembro. A Justiça foi apresentado pelo vitorioso comprovantes de pagamento dele e de outras apostas do bolão.

“Considerando os documentos apresentados em autos, fica demonstrado que o autor detinha posse do bilhete premiado até o dia do furto, sendo suficiente para a comprovação da condição de ganhador”, escreveu o juiz Marcelo Krás Borges na decisão.

O furto ocorreu em 30 de dezembro e na ocasião foi registrado Boletim de Ocorrência. Na época, a Caixa informou que somente seria possível realizar o pagamento a partir de decisão judicial.

Como jogar?

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada somente nos canais oficiais das Loterias Caixa: as mais de 13 mil lotéricas Caixa espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias Caixa, o app Loterias Caixa (IOS e Android), além do Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena e correntistas da Caixa.

Para apostar, o jogador deve marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante ou deixar que o próprio sistema escolha os números por meio da "surpresinha". A aposta simples para a Mega da Virada custa R$ 5,00.

Bolão Caixa

Para aumentar as chances de ganhar, apostadores podem fazer um jogo em grupo por meio do Bolão Caixa. Para apostar na modalidade Bolão, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. O preço mínimo é de R$ 15,00, porém cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 40 iates de luxo, no valor de R$ 13,75 milhões cada.