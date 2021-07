Funcionários do BNB realizam manifestação contra MP 1052 neste sábado (17)

A Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste organiza manifestação online contra a MP 1052 neste sábado (17). A medida, que foi editada em maio deste ano pelo Governo Federal, altera as regras dos Fundos Constituicionais de Financiamento de bancos com a criação do Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE).

Com isso, a previsão é que haja uma redução da taxa de administração das instituições que gerenciam os Fundos. São elas: Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia (BASA).

De acordo com a Associação, a MP deve ocasionar a fragilidade dos bancos públicos regionais. Dessa forma, as atividades produtivas acabariam sendo comprometidas. O que pode impactar nas economias regionais.

O ato acontece durante a 57ª Reunião do Conselho de Representantes de Base da entidade, um fórum voltado para discussões do setor, bem como do desenvolvimento regional e defesa dos trabalhadores.

Neste ano, a edição é realizada de forma virtual e o ato será transmitido pelo Youtube da Associação.