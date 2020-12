Funcap lança edital com recursos de R$ 4,2 milhões para projetos de inovação no Ceará

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará (Secitece), lançou nesta sexta-feira (18) o edital Funcap/Finep nº 05/2020 – Programa Tecnova II/CE, com recursos de R$ 4,2 milhões. A iniciativa é voltada para empresas brasileiras sediadas no Ceará ou empresários individuais.

Serão investidos até R$ 2,8 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), da Finep, e até R$ 1,4 milhão da Funcap. As propostas devem ser submetidas pela Plataforma Montenegro a partir do dia 11 de janeiro. Confira aqui o edital.

Segundo o Governo do Estado, as empresas precisam ter receita bruta de até R$ 16 milhões. Além disso, o requisito chave é ter envolvimento com atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, D & I).

O objetivo é apoiar o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) ou processos inovadores para o desenvolvimento de setores econômicos considerados estratégicos, informou o Governo Estadual. As áreas de projetos de inovação apoiadas serão:

Água, Energia, Segurança Pública, Saúde, Educação, Tecnologia de Informação e Comunicação, Agronegócio, Eletrometal-Mecânico, Nanotecnologia, Construção Civil, Economia Criativa, Inovação Social, Saneamento, Inteligência Artificial, Indústria 4.0 e Coleta, Análise de Dados (Big Data), Internet das Coisas (IOT, Internet of Things) e Cidades Inteligentes (Smart Cities).

Confira as etapas do processo:

Lançamento do edital – 18/12/2020

Postagem do formulário eletrônico para submissão das propostas – 11/01/2021

WEBINAR de esclarecimentos sobre o Edital – 25/01/2021

Prazo final para envio das propostas no formulário eletrônico – 11/02/2021

Prazo final para entrega das propostas impressas – 12/02/2021

Resultado preliminar da análise documental – 12/03/2021

Pedidos de recurso da análise documental – 15 a 30/03/2021

Resultado final da análise documental – 09/04/2021

Resultado preliminar da análise de mérito das propostas – 04/05/2021

Pedidos de recurso da análise de mérito (10 dias úteis) – 05 a 18/05/2021

Resultado final da análise de mérito das propostas – 26/05/2021

Apresentação dos projetos classificados na etapa de mérito – 08 a 09/06/2021

Resultado da fase de apresentação das propostas – 18/06/2021

