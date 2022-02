Fortaleza teve o maior investimento público do Nordeste; como isso impacta a população

Fortaleza foi a capital do Nordeste que mais realizou investimentos públicos em 2021. De acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a capital cearense destinou R$ 938,9 milhões em obras públicas e melhorias em saúde e educação.

A capital foi a segunda do Brasil em volume absoluto de investimentos, atrás apenas de São Paulo. Em termos relativos, Fortaleza ocupa o primeiro lugar do país, tendo investido 12,19% da Receita Corrente Líquida (RCL) do município.

Para a titular da Coordenadoria Especial de Programas Integrados (Copifor), Manuela Nogueira, mais que um número, o resultado é importante por devolver à população a arrecadação de impostos.

Ela chama atenção que os investimentos da Prefeitura só são possíveis devido a um trabalho de planejamento desde 2017 e que os recursos aplicados ajudam a movimentar a economia do município, gerando renda

Manuela Nogueira titular da Copifor O investimento gera um impacto e uma energia na cidade bem maior do que esse número da prefeitura. Esse investimento traz um retorno econômico, social e de bem-estar bem maior do que esse número representa. O que está por trás é mais importante até do que o próprio número

Ranking nacional

No ranking nacional, Fortaleza que estava em terceiro lugar na última pesquisa se destacou no levantamento deste ano ultrapassando Belo Horizonte (MG), com um investimento de R$ 710,9 milhões, e Manaus que chegou a investir R$ 552,4 milhões. São Paulo (SP) alcançou o primeiro lugar com um montante de R$ 3.817.804.779,92.

Dentre as capitais do Nordeste, depois de Fortaleza, os maiores investimentos foram em Salvador (BA) com R$ 500,6 milhões, seguindo da capital pernambucana que totalizou 411,08 milhões.

Veja o ranking:

São Paulo (SP) - R$ 3.817.804,78 Fortaleza (CE) - R$ 938.909,92 Belo Horizonte (MG) - R$ 710.940,72 Manaus (AM) - R$ 552.454,42 Salvador (BA) - R$ 500.682,86 Rio de Janeiro (RJ) - R$ 460.279,20 Curitiba (PR) - R$ 414.261,33 Recife (PE) - R$ 411.084,43 Goiânia (GO) - R$ 334.070,24 Porto Alegre (RS) - R$ 325.814,43

Renda e equilíbrio fiscal

O professor de economia e finanças da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Sobral, Marcel Moraes, destaca que dois aspectos importantes permitem à Prefeitura investir mais: uma maior geração de renda e o equilíbrio fiscal.

Pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) no fim do ano passado mostra que Fortaleza foi a única capital nordestina entre os dez maiores PIBs do Brasil em 2019.

O economista explica que a maior geração de renda permite também uma maior arrecadação do município. Isso aliado a contas públicas ajustadas possibilita uma maior margem para investimentos.

Marcel Moraes professor de economia e finanças da UFC Sobral Quando tem uma região que tem capacidade de gerar mais renda e contas públicas equilibradas, sobra dinheiro para investir em infraestrutura física, em ampliação de ruas e avenidas, saneamento. De uma maneira geral você pode realizar investimentos para melhorar o bem-estar da população

Ainda que a pandemia tenha afetado de forma intensa o principal motor da economia fortalezense (serviços), Marcel estima que, pelos dados, o impacto em outras cidades nordestinas pode ter sido maior devido à situação fiscal.

“Quando tem uma boa geração de renda, mas não tem contas públicas organizadas boa parte dessa renda vai para cobertura de déficits”, relaciona.

Para o economista, mais importante do que uma situação fiscal estável e uma boa geração de renda é o município ter um projeto para a aplicação desses recursos. Assim, os investimentos terão de fato relevância para a população.

Urbanismo, educação e saneamento

A maior parte do montante investido pela Prefeitura em 2021 foi na área de urbanismo, o equivalente a 40%. Educação (30%), saneamento (17%), saúde (7%) e cultura (2,5%) foram outras áreas que receberam recursos públicos.

Segundo Manuela Nogueira, a prefeitura pretende aumentar o volume de investimentos para 2022, chegando a R$ 1,1 bilhão. Os focos devem continuar sendo a área de urbanismo e meio ambiente.

“São intervenções que necessitam de um pouco mais de recursos, mas essas obras trazem um retorno na proporção do que é o investimento”, destaca.

Algumas obras já previstas para este ano pela Prefeitura:

12 escolas de tempo integral e 8 centros de educação infantil;

R$ 160 milhões em implantação, requalificação e ampliação da infraestrutura viária;

52 Estações do Bicicletar;

R$ 117 milhões investidos em saneamento, drenagem e pavimentação nos bairros: Barroso, Dendê, Ancuri, Pedras, Granja Lisboa, Conjunto Novo Barroso, dentre outros;

R$ 29 milhões em editais de fomento da Cultura;

Obras de paisagismo (R$ 9,4 milhões);

30 Micro Parques (R$ 8,4 milhões);

Urbanização de lagoas (R$ 40,3 milhões);

Reforma de parques urbanos (R$ 5 milhões)