Financiamento imobiliário avança 26,4% no Ceará em novembro

O volume de financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiu R$ 230,3 milhões no Ceará em novembro deste ano - um avanço de 26,4% em comparação a outubro (R$ 182,2 milhões) e de 79,7% em comparação a novembro de 2019 (R$ 128,1 milhões). Os dados são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

No mês passado, foram financiadas 850 unidades, 20% a mais que em outubro (708) e o maior resultado para um mês em todo o ano de 2020.

No acumulado de janeiro a novembro deste ano, foram financiados R$ 1,6 bilhão em imóveis, um avanço de 37,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. O valor corresponde à negociação de 6.254 unidades que foram financiadas no Ceará, 33,9% a mais que em 2019, conforme a Abecip.

Aquecimento

O Estado teve um salto nos financiamentos imobiliários entre abril e maio de 2020. A quantidade de unidades financiadas quase dobrou, passando de 325 em abril para 625 em maio, elevando o valor de financiamento de R$ 76.198.581 para R$ 124.358.131 entre os dois meses.

De acordo com o levantamento da Abecip, o maior valor de financiamento registrado em 2020, considerando o período de janeiro a novembro, foi no mês de setembro: R$ 255.126.992.