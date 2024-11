Feirão de seminovos da Mito traz descontos de até R$ 30 mil na Fipe nesta sexta (08)

Nos dias 8 e 9 de novembro, a concessionária Mito Seminovos promove um Mega Feirão, oferecendo condições especiais para quem deseja investir em um veículo. Com condições facilitadas de pagamento, os interessados poderão realizar a entrada no cartão em até 10 vezes sem juros. Os descontos trarão valores até R$ 30 mil abaixo da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Serão ofertas variadas e taxas atrativas, a partir de 0,99%. A promoção abrange uma ampla gama de veículos, incluindo carros pequenos, médios, utilitários esportivos (SUV) e picapes, todos fabricados a partir de 2019. Além disso, os clientes terão a oportunidade de levar seus veículos para avaliação como parte da negociação, facilitando a troca e a atualização do automóvel.

“Na sexta-feira (8) começa o feirão. O suporte de comidas, bebidas e churrasco será no sábado (9). Teremos tenda de avaliação de carros, uma banda e uma estrutura para atender os clientes”, comenta Marcus Paulo, gerente comercial da empresa.

Histórico e tradição

Com atuação no mercado desde 2007, a Mito Mitsubishi faz parte do grupo C. Rolim Autos, que possui 70 anos de tradição no setor. A missão da empresa é oferecer um atendimento de excelência e veículos de alta qualidade.

“Somos diferenciados porque, realmente, os carros são bem cuidados. Todos os veículos são revisados antes de serem entregues aos clientes. O consumidor que compra o primeiro automóvel conosco permanece comprando e renovando os carros da família”, completa Marcus.

Serviço

Mega Feirão Mito Seminovos



Data: 8 e 9 de novembro de 2024

Horário: 8 às 19 horas (sexta-feira) e 8 às 16 horas (sábado)

Local: Concessionária Mito Mitsubishi - Av. Washington Soares, 1100 - Edson Queiroz

Site: crolimseminovos.com.br

Instagram: @mitoseminovos