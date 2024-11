Feira do agro em Fortaleza prevê movimentação milionária em negócios do setor

A Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece) prevê movimentar R$ 12 milhões em negócios, com a participação de 80% das empresas do setor e de 100% dos principais e maiores criadores cearenses.

A feira, que reúne os principais players do setor agropecuário do Nordeste, ocorre no Parque de Exposições Governador César Cals, em Fortaleza, durante os dias 10 e 17 de novembro.

“Teremos uma grande variedade de empresas e expositores, além de cerca de 500 bovinos e uma forte presença da raça Manga-larga marchador entre os equinos”, diz Braga Almeida, presidente da Associação dos Criadores do Ceará (ACC).

Neste ano, o evento tem área de 600 m² dedicada à inédita exposição de animais de estimação (cães e gatos), com competições de raças, adoções e um espaço comercial voltado para empresários do setor Pet.

Segundo Braga Almeida, o evento quer combinar tradição e inovação. “Estamos sempre inovando para manter a Expoece atrativa. Neste ano, incluímos uma área pet, com espaço de adoção, produtos voltados para cães e gatos e até mesmo um espaço exclusivo para julgamentos de animais com a presença de jurados estrangeiros e brasileiros”, explica.

A programação da Expoece inclui os tradicionais leilões, exposições de animais de reprodução, corte e produção de leite, torneios leiteiros, cursos e minicursos nas diversas áreas do agronegócio.

O evento também conta com atrações para o público familiar, como passeios de pônei, vendas de artesanato, comidas típicas do sertão, apresentações culturais e forró pé de serra.

Sudene terá estande na Expoece

Além disso, a Expoece receberá pela primeira vez a presença da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que terá um estande exclusivo no evento.

Heitor Freire, diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, destaca que a participação reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável do nordeste brasileiro.

"A Expoece é estratégica para o setor agropecuário e oferece uma oportunidade de ampliarmos a divulgação dos nossos instrumentos financeiros, como os fundos regionais FNE e FDNE, que estão à disposição dos empreendedores", afirma Freire.

A Expoece é realizada desde 1954 e se consolidou como o terceiro maior evento agropecuário do Nordeste em número de animais expostos. Neste ano, o evento conta com o apoio do Banco do Nordeste, Sebrae, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Estado do Ceará, Sistema Faec/Senar e Sudene.

Serviço

Expoece 2024

Data: 10 a 17 de novembro de 2024

Hora: 08h às 22h

Local: Parque de Exposições Governador César Cals, em Fortaleza/CE

Mais informações, clique aqui