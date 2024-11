Primeiro atacarejo da Barra do Ceará abre as portas nesta sexta

O Grupo Lagoa abre, nesta sexta-feira (8), mais uma unidade do Atacadão LAG. A loja de atacarejo fica na Avenida Leste-Oeste, na Barra do Ceará, e é a primeira da região neste formato.

O empreendimento gerou 100 empregos diretos. Com uma área de 1.600 m² e estacionamento coberto, o espaço também conta com padaria e lanchonete.

Ofertas

Nos três primeiros dias de operação, de 8 a 10 de novembro, a loja contará com ofertas especiais e descontos nos produtos de diversas categorias.

Fundado em 1991, o Grupo Lagoa conta com 17 lojas físicas nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Iguatu, além de uma loja online. Dessas, 13 operam como supermercados sob a marca Super Lagoa, e 4 como atacarejos com a bandeira Atacadão LAG.

O grupo, que emprega 1,6 mil pessoas, faturou R$ 600 milhões em 2023.