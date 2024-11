Unifor realiza evento voltado para o mercado de tecnologia e anuncia hackathon

Em busca de expandir a presença enquanto fomentadora de ensino e pesquisa em tecnologia, a Universidade de Fortaleza (Unifor) realizou, na última quarta-feira (06), o III TEC Unifor Innovation Summit, evento que reuniu palestras e oficinas sobre diversos campos da tecnologia, com convidados do mercado.

De acordo com Milton Sousa, Vice-Reitor de Pesquisa da instituição, a universidade vem se posicionando cada vez mais como um espaço de desenvolvimento de tecnologia.

Nesta quinta-feira (07), a instituição vai lançar o Hackathon das Mulheres, em parceria com o Governo do Estado. A ocasião terá presença da Vice-governadora, Jade Romero, e contará com desafios para que as mulheres inscritas apresentem soluções tecnológicas. Os melhores trabalhos serão premiados em parceria com a Amazon.

“Nós temos aqui um parque tecnológico que abriga laboratórios, empresas privadas, startups, o hub de inovação. Tudo isso para tornar a universidade mais próxima do mercado, ao mesmo tempo que nos ajuda a desenvolver tecnologias baseadas em IA, em outras tecnologias de ponta para empresas e para o mercado”, pontua Milton Sousa.

Foi a partir dessa proposta de expandir a imagem enquanto divulgadora científica em tecnologia que a instituição criou o TEC Unifor Innovation Summit, que neste ano chegou à terceira edição.

A programação deste ano contou com oficinas abertas ao público geral sobre realidade virtual e aumentada, inteligência artificial e sistemas de software.

Além disso, a Huawei, empresa parceira da Unifor, apresentou para ao público o Wi-fi 7, nova tecnologia que a Unifor será a primeira universidade a instalar no Brasil. “A tecnologia Wi-Fi 7 nos ajuda não só na velocidade da internet, mas, principalmente, para desenvolver tecnologias de IoT, de internet das coisas, que a gente não consegue fazer no Wi-Fi normal”, pontua Milton Sousa.

Atualmente, o Parque Tecnológico da Unifor conta com a presença de oito empresas e 40 startups, nas quais os estudantes desenvolvem projetos em diferentes frentes.