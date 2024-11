Tributo a Sinatra e Bennet leva empresários ao Teatro RioMar

Um grupo de 30 empresários da indústria e da agropecuária, liderados pelo controlador do Grupo Pague Menos, Deusmar Queirós, um declarado fã do artista cearense, já comprou ingressos para o show “Tributo a Frank Sinatra e Tony Bennett” que será apresentado pelo cantor Paulo José Benevides domingo, às 20 horas, no Teatro RioMar.

O espetáculo, que estreou no último dia 24 de outubro no Blue Note, em São Paulo, com a total lotação dos seus 430 lugares – 90 dos quais ocupados por empresários cearenses da indústria, do comércio, do setor de saúde, de seguros e da infraestrutura que residem na capital paulista – será repetido em Fortaleza com uma novidade: Paulo Benevides estará acompanhado de sua Big Band, incluindo 10 metais e mais guitarra, contrabaixo, piano, bateria e back vocal.

Falando a esta coluna, o cantor – que tem agenda dividida entre São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza – antecipou alguns detalhes do seu show.

Ele cantará 19 músicas que fizeram sucesso mundial nas vozes de Sinatra e Bennet. Antes de cada canção, Benevides contará histórias sobre os dois homenageados, as quais ele ouviu do pai, o inesquecível professor doutor da UFC Sérgio Armando de Sá e Benevides, um especialista em pavimento e drenagem e um “sinatramaníaco” – ele faleceu em maio de 2020, vítima da Covid.

“Cresci ouvindo Sinatra e Bennett. Meu pai tinha uma gigantesca discoteca, muito bem-organizada, da qual se destacavam quase 3 mil CDs de Frank Sinatra e mais de 500 de Bennett, além dos de Bing Crosby, Pery Como, Andy Willians e, naturalmente, Elvis Presley, o meu ídolo”. Além dessas vozes, papai amava as grandes orquestras e foi ouvindo-as que aprendi tudo sobre ritmos, compassos e arranjos”, diz Paulo José.

Entre as músicas que se tornaram famosa na voz de Sinatra e que ele cantará estão My Way, Let me try again, New York, New York e Strangers in the Night. Entre os hits de Tony Bennett serão apresentadas I Left My Heart In San Francisco, Because of You”, “Stranger in Paradise” e “Rags to Riches” .

O luxuoso Teatro RioMar, com capacidade para 800 pessoas, deverá lotar para o Tributo a Frank Sinatra e Tony Bennett. Até ontem, já haviam sido vendidos 650 ingressos.

Paulo José terá a presença de convidadas, as cantoras Vivian Fernandes e Giovana Bezerra “e, também, a Beatriz Benevides, que é minha filha e que começa a ganhar os palcos da vida”.

Entre os empresários que já confirmaram presença no show de Paulo Benevides incluem-se Deusmar Queirós, Beto Studart, Otacílio Valente, Cristiano Maia, declarados fãs de Paulo Benevides, sendo ambos presença constante em seus shows em Fortaleza.