Apicultura: Crateús e Independência ganham Colmeias Inteligentes

Apicultores de Crateús e Independência, no Oeste do Ceará, integram o projeto-piloto de Colmeias inteligentes – um sistema de sensores ligados às colmeias que permite o monitoramento remoto dos apiários. Na próxima terça-feira, 12, as primeiras unidades serão instaladas na zona rural dos dois municípios. Elas fazem parte do projeto Impulsiona Ceará no Arranjo Produtivo Local (APL) de Apicultura de Crateús.

O Impulsiona Ceará é uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) executada pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), com o apoio das Secretarias do Trabalho (SET) e do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Por meio de infraestruturas digitais, as colmeias inteligentes aferem dados sobre sua temperatura, umidade, pressão e peso e geram diagnósticos sobre eventos indesejados, enviando alertas de perigo para o apicultor e buscando o bem-estar das abelhas e dos produtores para a melhoria da produção de mel.

Serão instaladas 12 Colmeias Inteligentes – seis em Crateús e mais seis em Independência.

A ação do Impulsiona Ceará no APL de Apicultura de Crateús incluirá ainda oficinas e consultorias sobre a melhoria da produção do mel e sobre marketing digital.

Na quarta-feira, 13, cerca de 40 apicultores participarão em Crateús de uma oficina que ensinará como desenvolver produtos a partir do mel, da própolis e da cera de abelha. Eles conhecerão, também, técnicas para criar itens como sabonetes e velas artesanais e, ainda, pano encerado para a conservação de alimentos.

Dados de 2023 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que Crateús e Independência produziram, juntos, 231 toneladas de mel-de-abelha, o equivalente a uma renda de R$ 1,7 milhão.

O APL de Apicultura de Crateús envolve mais de 200 produtores de mel, segundo o IBGE.

O projeto Impulsiona Ceará pretende apoiar a política de desenvolvimento local e regional dos APLs no estado, por meio da realização de consultorias, planos estratégicos, eventos e outras atividades.

APL são agrupamentos de empresas que atuam em setores econômicos similares e, geralmente, estão localizados em uma região geográfica específica. Iniciado em 2021, o Impulsiona Ceará já fez, em todo o estado, a identificação de 108 arranjos e aglomerados produtivos em diferentes níveis de desenvolvimento, tendo sido mapeados 36 APLs.