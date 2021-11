Feirão da Serasa terá desconto de até 99% e R$ 50 para quem quitar dívida; veja detalhes

O Feirão Serasa Limpa Nome iniciou nesta quarta-feira (3) e segue até 11 de dezembro em todo o Brasil. Neste período, segundo a empresa de crédito, os consumidores endividados poderão quitar os débitos com até 99% de desconto, parcelá-los sem juros e receber bônus em dinheiro.

Conforme a empresa de crédito mais de 100 empresas estão cadastradas para fazer as negociações, incluindo as de cartões de crédito, bancos, lojas, universidades e concessionárias de água e energia.

Neste ano, o consumidor que negociar dívidas superiores a R$ 200, pelo aplicativo da Serasa, vai receber um crédito de R$ 50. O benefício só vale até o dia 15 de novembro.

Na edição de 2020, foram mais de 68 milhões de brasileiros acordos firmados durante o evento.

Tire-suas dúvidas

O que é o Feirão Limpa Nome

É um período aberto para as negociações de dívidas das empresas cadastradas no Serasas. Durante o evento, esses credores permitem reduzir o valor daquela dívida e parcelá-la.

Quais empresas participam

Segundo o Serasa, mais de 100 empresas se cadastraram para o Feirão. Dentre elas, bancos e instituições financeiras, empresas de recuperação de crédito, operadoras de telefonia, universidades e lojas. Neste link , você pode conferir a lista com os nomes das empresas.

Como saber se o nome está sujo no Serasa

É possível consultar seu CPF gratuitamente no aplicativo ou site do Serasa. Antes, é necessário realizar um cadastro. Após o cadastramento, basta informar o número do seu CPF e a senha.

Ao fazer o login, você terá acesso às informações sobre dívidas negativadas, protestos (dívidas em cartórios), cheques sem fundo, ações judiciais e participação em falências.

Onde realizar a negociação

Pelo aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App Store;

No site do Feirão Limpa Nome;

Pelo WhatsApp (11) 99575-2096

Pelo telefone 0800 591 1222

Presencialmente, nas agências dos Correios. Nesse caso é necessário levar documento original com foto.

Após negociação, em quanto tempo o nome fica limpo?

Depois de negociar as dívidas no Feirão Limpa Nome da Serasa, é necessário pagar o primeiro boleto. Após pagá-lo, em até cinco dias úteis, a empresa credora deve informar à Serasa que o seu acordo foi pago — ou, pelo menos, a primeira parcela dele.

Depois disso, a Serasa confirma que a dívida saiu do seu nome e, se essa for sua única dívida negativada, você volta a ficar com o nome limpo. No caso de acordos parcelados, você deve cumprir o pagamento até o fim; caso contrário, o seu nome volta a ter restrição.

