Estado inaugura espaço de venda de artesanato cearense no Aeroporto de Fortaleza

O Aeroporto Internacional Pinto Martins agora conta com um espaço de vendas da Central de Artesanato do Ceará (CeArt), por meio da parceria entre o Governo do Estado e a Fraport. Com mais de 2.500 peças, em uma área de 53m², os passageiros poderão encontrar uma seleção atrativa de produtos regionais do Ceará.

O equipamento da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) está localizado na área de embarque e desembarque doméstico e funcionará diariamente, das 10h às 20h.

A titular da SPS, Socorro França, observa que esse espaço propiciará uma experiência completa para os visitantes.

Socorro França Titular da SPS “A CeArt tem ampliado a presença no comércio on-line. Com a loja física no Aeroporto nós reforçamos esses dois canais de venda. Apresentamos o produto na chegada e na saída do turista, que pode também aproveitar o comércio on-line para melhorar sua experiência de compra”

A primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, visitou o espaço e ressaltou a importância de manter viva a história dos artesãos cearenses.

Onélia Santana Primeira-dama do Ceará “Parabéns aos artesãos cearenses que terão a oportunidade de vender seus produtos aqui no Aeroporto. Essa é uma oportunidade de vender muito mais do artesanato cearense, de expor, divulgar a nossa história viva, contemplada no nosso artesanato, que é magnífico”.

Valorização dos artistas do estado

A coordenadora de Desenvolvimento do Artesanato, Patrícia Liebmann, destaca a nova loja como um investimento que valorizará ainda mais os produtos feitos pelos artistas do estado.

Patrícia Liebmann Coordenadora de Desenvolvimento do Artesanato “Trabalhamos para levar o nome e a qualidade do nosso artesanato para o mundo. A nova loja mostra que estamos cada vez mais fortalecidos, mesmo com todas as dificuldades dos tempos atuais”

O estabelecimento reforça a apresentação do artesanato cearense para o mundo, ressalta Natalie Valezi, diretora de marketing da Fraport Brasil.

“Estamos muito contentes com essa parceria. O selo CeArt dos produtos comercializados no quiosque remetem à identidade cultural, respeito ao meio ambiente e responsabilidade social, valores que também apoiamos. Desejamos muito sucesso nos negócios”, destaca.

Outros pontos de venda da CeArt

A CeArt tem outros pontos de venda:

Na Praça Luíza Távora;

No Shopping RioMar Fortaleza, piso L2;

No Shopping Aldeota, piso L2.

Na internet, os produtos da CeArt estão à venda no site.