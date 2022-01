Especialista recomenda planejamento financeiro de condomínios no início do ano

Para manter a saúde financeira do condomínio, síndicos e administradores de condomínio devem estar atentos ao planejamento financeiro no início do ano e fazer a previsão orçamentária dos próximos meses. É o que recomenda Junior Vasconcelos, especialista em administração de condomínios e Executivo Comercial no Grupo Atitude.

De acordo com o profissional, no início do ano ocorrem os reajustes de funcionários e de contratos de fornecedores. Ou seja, os condomínios precisam estar preparados para o ajuste financeiro para que as contas não fiquem no vermelho.

“O reajuste da categoria dos funcionários terceirizados ocorre em março, mas deve ser pago o retroativo de janeiro e fevereiro. Caso sejam orgânicos, o dissídio ocorre em maio. Os reajustes contratuais de todos os fornecedores do condomínio e das concessionárias (água, luz, telefone, internet, gás) também ocorrem no início do ano”, explica Junior Vasconcelos.

Com a previsão orçamentária, o condomínio tem uma visão de todas as despesas, analisa possíveis reajustes de taxas e programa o fundo de reserva. “Precisa ser feito um levantamento anual de receitas e despesas do condomínio. Com base nesse levantamento, tiramos a média anual e acrescentamos o índice de reajustes para o ano subsequente, não se esquecendo de acrescentar na previsão o índice de inadimplência e de fundo de reserva”, descreve o executivo.

Legenda: Junior Vasconcelos, especialista em administração de condomínios e Executivo Comercial no Grupo Atitude. Foto: Divulgação

O especialista reforça a importância de se contar com uma empresa especializada em administração de condomínios para fazer a previsão orçamentária. Ela contabiliza o índice de reajustes junto aos fornecedores e concessionárias, faz cotações de serviços e materiais, caso o síndico esteja precisando reduzir algum custo em sua planilha orçamentária, entre outras tarefas.

"Uma empresa especializada pode auxiliar o síndico em conduzir uma boa gestão, levando sempre a transparência necessária sobre todos os processos administrativos exercidos pelo seu cargo, tanto na prestação de contas como na condução de sua administração”, salienta Junior Vasconcelos.

Como economizar

Como o caixa de um condomínio não tem lucro, é basicamente receita e despesas, existem formas de economizar os gastos para não desequilibrar as contas. “Como trocar as lâmpadas por LED, negociar com os fornecedores que fazem a manutenção do condomínio um índice de reajuste menor, buscar parcerias com alguns fornecedores no intuito de não pagar algum tipo de manutenção para o condomínio. Por exemplo internet, deixando o fornecedor divulgar os seus serviços dentro do condomínio, onde o mesmo irá ceder os serviços de internet para toda a área comum do edifício”, sugere Junior Vasconcelos.

Quando o assunto é saúde financeira do condomínio, síndicos e condôminos precisam atuar em parceria. “Nesta missão, o síndico deve tentar gerir tudo da melhor forma possível no intuito de agradar todos os condôminos, sendo sempre imparcial. E quanto aos moradores, devem levar sugestões de melhorias a atual gestão, fiscalizando uns aos outros no sentido de cumprir e fazer cumprir o regimento interno do condomínio”, finaliza o profissional.

Saiba mais:

Site: www.atitudegrupo.com.br

Instagram: @atitudeservicos

Facebook: @AtitudeServicos1

Linkedin: @atitudeservicos

YouTube: https://bit.ly/3mZKPIv