Empréstimo da Caixa já foi contratado por 800 mil pessoas com nome sujo; veja como solicitar

Em quase um mês de operação, o novo microcrédito da Caixa Econômica Federal (CEF) já foi contratado por 1,2 milhão de trabalhadores até a manhã dessa segunda-feira (25), em todo o País. Desse total, 80% tinham o nome sujo na praça, segundo a instituição financeira.

O serviço está disponível desde o último dia 28 de março para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEI). As taxas de juros variam de 1,95% a 1,99% ao mês, com parcelamentos em até 24 meses.

O Diário do Nordeste preparou um tira-dúvidas sobre o novo microcrédito. Veja abaixo.

Quem pode solicitar o microcrédito da Caixa?

Empreendedores, tanto pessoa física como jurídica, podem solicitar o empréstimo. Contudo, o solicitante não pode ter empréstimos no mercado financeiro com saldo devedor acima de R$ 3 mil.

Não são considerados os financiamentos imobiliários e limites de crédito bancário não utilizados.

Qual o valor do empréstimo e quais as condições?

Os valores variam de R$ 300 a R$ 3 mil, a depender do perfil do contratante. Para ambas as linhas, os recursos poderão ser utilizados para o aumento do capital de giro, aquisição de insumos e investimentos em equipamentos e utensílios que favoreçam o aumento da produção. Veja abaixo como fica.

Pessoa Física:

Valor: R$ 300 a R$ 1 mil

Condições: taxa de juros a partir de 1,95% e parcelamento em até 24 vezes

Exigências: pessoa física interessada em ser empreendedor autônomo ou querer empreender, mesmo informalmente. O propósito do empréstimo será questionado. Não há restrições, podendo ser contratado até por quem tem nome sujo, mas com limite de dívidas.

MEI:

Valor: até R$ 3 mil

Condições: taxa de juros a partir de 1,99% ao mês e parcelamento em até 24 vezes

Exigências: possuir mais de 12 meses de faturamento como MEI, apresentar comprovante de residência e os documentos pessoais e da empresa.



Como solicitar o empréstimo?

A forma de contratação também muda de acordo com o perfil do trabalhador. Veja o passo a passo.

Pessoa Física:

Processo é feito todo online. Baixe ou atualize a última versão do "Caixa Tem" no celular (versão 1.57), que pode ser baixada nas lojas da Google Play ou App Store;

Na sequência, é preciso fazer a atualização cadastral no aplicativo, em que o usuário envia o documento de identidade de forma digital, manda uma foto “selfie”, informa a renda mensal aproximada e o endereço;

Aguarde o prazo para análise do pedido de crédito de até 10 dias.

MEI:

O pedido de empréstimo é solicitado nas agências do banco;

É necessário levar comprovante e 12 meses de faturamento como MEI (faturamento anual de até R$ 81 mil), ter comprovante de residência e os documentos pessoais e da empresa.