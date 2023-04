Empresa entra com pedido de falência da Tok&Stok por dívida de R$ 38 milhões

Após a Tok&Stok anunciar o fechamento de lojas em seis cidades diferentes, incluindo Fortaleza, uma consultoria de tecnologia está pedindo a falência da varejista na Justiça de São Paulo.

A empresa Domus Aurea alega que a Tok&Stok possui uma dívida em atraso de R$ 3,8 milhões com a companhia referente à conclusão antecipada de um projeto. As informações são do g1.

Segundo a consultoria, três parcelas de um distrato assinado em abril de 2022 não foram pagas. O contrato teria sido assinado em 2019 e previ a prestação de serviços de gestão e desenvolvimento de tecnologia para as operações da varejista.

O pedido, ajuizado na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo na última terça-feira (18), a Domus Aurea argumenta que "a insolvência da Tok Stok é comprovada, pois materializada em título executivo cuja soma ultrapassa 40 salários mínimos, não houve pagamento".

A Tok&Stok também foi alvo de ação de despejo por falta de paamento do aluguel de um galpão logístico em Extrema (MG). O débito era referente ao mês de janeiro, vencido em 6 de fevereiro, e foi pago em juízo.

