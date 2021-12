Empresa cearense Brabuz Crosstore inaugura seu showroom nesse sábado 18

A preocupação com a saúde física e mental já vinha crescendo mundialmente, movimentando o mercado fitness. Mas isso se tornou mais evidente com a pandemia da Covid-19, fortalecendo ainda mais a necessidade da prática de atividade física para manter corpo e mente sãos.

Neste contexto, não apenas as academias e centos de treinamento se beneficiaram com o aquecimento do mercado. Empresas como a Brabuz Crosstore, fabricante cearense de acessórios para crossfit, crosstraining e musculação, souberam aproveitar o momento para expandir o negócio. Neste sábado, 18, a empresa cearense inaugura o seu showroom, em Fortaleza. O tão aguardado espaço físico será a vitrine dos produtos para consumidores e revendedores.

Como explica Kaelle Castro, gerente de marketing da marca, o negócio surgiu a partir da experiência do proprietário da empresa, Laércio Almeida, enquanto personal training. “Ele observou que os alunos durante os treinos tinham a necessidade de acessórios de qualidade e acessível a todas as categorias”, diz a gerente.

A empresa foi criada em 2019, mas foi só em 2020, no meio da crise, que a marca se estabeleceu. O negócio se especializou em produzir e vender em atacado acessórios de uso pessoal e indispensável para a prática de Cross, como grips, munhequeiras, cordas e joelheiras, além de equipamentos usados pelos praticantes de musculação. São no total 15 produtos no catálogo da Brabuz, disponíveis a todo o Brasil para revenda.

“Os nossos grips Mandacaru e Pai d’égua, modelos patenteados pela BRBZ, revolucionaram o design de corte dos grips de lona, são os nossos produtos top de linha, mais requisitados por nossos revendedores e, consequentemente, pelos alunos dos mesmos”, destaca Kaelle Castro.

De acordo com a gerente de marketing, o crescimento do negócio se deve à relação de confiança conquistada junto aos revendedores. “Nosso maior destaque veio exatamente em abraçar todas as categorias do esporte, do praticante que só vai 3 vezes na semana até o RX elite de competições, sem distinção de qualidade ou acessibilidade, entendendo todas as realidades existentes dos nossos revendedores, seja do Box menor, do Box maior, da loja online ou do showroom. Acima de tudo, temos a humanização como valor máximo, porque sem isso não há cuidado, não há confiança e, claramente, não teríamos deslanchado no mercado de maneira tão exponencial”, finaliza.

Mais informações

Site: https://www.brabuzoficial.com.br/

Instagram: @brabuzcrosstore

Facebook: @brabuzcrosstore

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE