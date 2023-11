Empresa cearense aposta em mobiliário corporativo personalizado e com menor custo

O processo de mudança cultural e estrutural no mercado de trabalho se tornou um desafio em todo o mundo. A busca por soluções que estimulem a produtividade e reduzam despesas fez com que o trabalho remoto, o home office e o coworking crescessem nos últimos anos. Nesse sentido, pessoas e empresas estudam cada vez mais alternativas em mobiliário corporativo, com projetos e orçamentos que atendam necessidades e bolsos na mesma equação. Uma estratégia para quem procura o melhor custo-benefício é solicitar orçamentos a fornecedores que tenham, ao mesmo tempo, fabricação e venda.

Em Fortaleza, a Duana Móveis se destaca há 27 anos na fabricação, venda, entrega e montagem de móveis e ambientes do segmento corporativo: escritórios, consultórios, home offices, coworkings, espaços para estudo, entre outros. São produzidos todos os tipos de mobiliário para esses espaços, como cadeiras, mesas, estantes, gaveteiros, armários, escrivaninhas, sofás, longarinas e ambientes projetados. Com uma fábrica e duas lojas, sem a necessidade de revendedores, a empresa produz e vende diretamente ao consumidor final, prática que garante melhores preços.

De acordo com Rodrigo Almeida, sócio-diretor da Duana, essa logística permite à empresa ter mais soluções e criar novas alternativas para seus clientes. “Nem todos buscam uma mesma mesa, por exemplo. A partir da demanda, a nossa unidade pode criar aquela solução e satisfazer a necessidade, e isso nos permite oferecer um orçamento melhor. Nós não compramos para revender, nós fabricamos e vendemos. Isso significa menor custo e melhor preço", detalha.

A Duana atende pessoas físicas e jurídicas, recebendo as demandas e apresentando as soluções personalizadas, além de oferecer móveis e projetos prontos, bem como cadeiras e outras utilidades. São duas lojas, localizadas a poucos metros de um dos principais cruzamentos da cidade, no Centro de Fortaleza: a Av. Dom Manuel, 1168, e a Av. Heraclito Graça, 140.

Para Rodrigo, o mobiliário corporativo necessita de uma atenção maior na fabricação. Nesse quesito, a Duana está sempre em busca de se atualizar para oferecer ao mercado novas soluções e alternativas. “Esse processo começa na fabricação, passa pela venda e termina na entrega e na montagem. Uma simples cadeira, por exemplo, que é uma demanda alta na nossa empresa, precisa oferecer conforto e praticidade, e isso reduz o adoecimento, afastamento, evita lesões e consegue estimular o aumento da produtividade. Não é à toa que oferecemos uma diversidade de cadeiras capaz de se encaixar em qualquer necessidade", exemplifica.

A Duana oferece opções para pagamento à vista, com descontos e parcelamentos em até 10 vezes mediante condições a serem consultadas. Neste mês de novembro, aniversário de 27 anos da empresa, há cinco cadeiras do tipo diretor e presidente em promoção.

"Sempre foi uma preocupação da Duana ter uma unidade de fabricação capaz de produzir, com exatidão, aquilo que o nosso consumidor apresentou como demanda para o seu escritório, para a sua empresa e para qualquer ambiente. Nós temos uma equipe especializada em receber essa demanda, indicar uma solução e demandar essa produção. Ao mesmo tempo, já há soluções prontas, que atendem demandas padrões", finaliza Rodrigo Almeida.

