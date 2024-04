Eletrobrás investirá R$ 2,6 bi em linhas de transmissão com 4 mil empregos no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu, nesta sexta-feira (19), com o presidente da Eletrobrás, Ivan Monteiro. O objetivo foi debater os investimentos que serão viabilizados pela empresa para a construção de linhas de transmissão no Ceará.

A Eletrobrás é uma das companhias que venceram o leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que definiu as responsáveis pela estruturação e manutenção de 6,4 mil quilômetros de linhas de transmissão em 14 estados. O momento foi realizado no dia 28 de março, na B3 (bolsa de valores brasileira), em São Paulo.

De acordo com Elmano, os investimentos no Ceará devem chegar a 2,6 bilhões, com a criação de mais de quatro mil empregos. A parceria proporcionará uma “transformação positiva na infraestrutura de energia do Estado do Ceará”, defendeu.

Veja também Negócios Quatro em cada dez pessoas no Ceará não possuem qualquer fonte de renda, diz IBGE Negócios Enel precisa mudar o comportamento ou 'não permanece no Estado do Ceará', diz Elmano

“Nós que queremos as energias renováveis, não é possível ter o desenvolvimento se não tem linha de transmissão. A chegada da Eletrobrás com essa linha de transmissão melhora muito a infraestrutura do Estado do Ceará”, afirmou o governador.

No encontro, o presidente da Eletrobrás destacou a capacidade do Estado, ressaltando o Porto do Pecém e o potencial para o hidrogênio verde como atrativos. Nesse sentido, o fortalecimento da produção de energias renováveis e a realização de projetos sociais também foram pautas do encontro.

“A Eletrobrás tem plena consciência da sua importância na infraestrutura energética brasileira e não faltará investimentos por parte da Eletrobras em bons projetos, como esse que a gente identificou aqui no Ceará”, frisou Ivan Monteiro.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, as linhas de transmissão deverão entrar em operação no período 2027/2030. As instalações vão passar por Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, com prazos de construção entre 36 e 72 meses.