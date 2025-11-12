Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dólar hoje (12/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:39)
Negócios
Cotação do Dólar
Legenda: Cotação do Dólar

Hoje, o dólar comercial está sendo cotado em R$ 5,29 e o dólar turismo está sendo cotado em R$ 5,49.

Qual a diferença entre o dólar turismo e dólar comercial?

A diferença entre o dólar comercial e o dólar turismo está relacionada ao contexto em que são utilizados e às taxas aplicadas em cada caso. O dólar comercial é utilizado em transações comerciais entre empresas, instituições financeiras e governos. Geralmente, tem um valor mais baixo em comparação ao dólar turismo e é usado em importações, exportações, investimentos estrangeiros e negociações de grande porte.

Já o dólar turismo, é o valor do dólar usado para transações de pessoas físicas, como turismo, viagens internacionais, compra de passagens, despesas em cartões de crédito no exterior, entre outros. Normalmente, o dólar turismo é mais alto que o dólar comercial, pois inclui taxas adicionais, como impostos, tarifas e a margem de lucro das casas de câmbio e instituições financeiras que o vendem.

Veja também a cotação do Euro de hoje.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (12/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 15 minutos
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (12/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 16 minutos
Energia em Pauta
Victor Ximenes

MP 1304: "Geração solar não é problema, mas parte da solução", diz Sindienergia

Especialistas repercutiram mudanças da MP do setor elétrico em evento na Fiec

Victor Ximenes
Há 1 hora
Fachada do Banco Central do Brasil.
Negócios

Mais de R$ 9 bilhões estão 'esquecidos' em bancos do Brasil, aponta BC

Valores pertencem a mais de 48 milhões de pessoas físicas e jurídicas.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra mão enluvada com luva de proteção colocando argamassa em um piso de concreto como preparação para o assentamento de ladrilhos brancos, ilustrando reforma e obras residenciais.
Negócios

Só imóveis MCMV podem participar do Reforma Casa Brasil? Entenda

Saiba quais tipos de casa podem se candidatar ao programa de crédito.

Carol Melo
12 de Novembro de 2025
Um grande sala de aula com diferentes pessoas fazendo uma prova.
Papo Carreira

Notas do CNU são divulgadas nesta quarta (12) às 16 horas

Resultado das provas objetivas define quem segue para a etapa discursiva em dezembro.

Redação
12 de Novembro de 2025
Foto da fachada do Paço Municipal de Fortaleza, onde está o gabinete da prefeitura.
Negócios

Duas cidades do Ceará estão entre as 10 melhores do Nordeste em qualificação de servidores públicos

Veja quanto esses funcionários públicos ganham nesses municípios.

Mariana Lemos
12 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza valoriza seus cooperados e aposta em inovação financeira

Foi criada a Unimed Soluções, holding que diversifica as fontes de receita da Cooperativa.

Egídio Serpa
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira os prêmios da Caixa nesta quarta (12) e saiba como apostar.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra uma mulher no ambiente de trabalho com a cabeça baixa.
Delania Santos

Corporativismo interno: quando a busca por harmonia sabota resultados

Delania Santos
12 de Novembro de 2025
Parque eólico Icapuí
Victor Ximenes

CE terá R$ 22 bilhões em novos parques eólicos e solares para abastecer data centers

Victor Ximenes
12 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Economia Azul: que planeta deixaremos para os nossos netos?

Ex-ministra de Agricultura e do Mar do governo de Portugal adverte missão da Fiec para a necessidade de preservação dos oceanos, e confronta ex-presidente da Petrobras

Egídio Serpa
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra uma pessoa manipulando um telefone celular.
Negócios

Falência da Oi: entenda o que acontece com clientes e serviços essenciais

Mesmo em falência, a empresa deve manter sistemas de comunicação usados em aeroportos, lotéricas e linhas de emergência.

Redação
11 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2319 de hoje, 11/11; prêmio é de R$ 46,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2319 de hoje, 11/11; prêmio é de R$ 46,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1140 de hoje, 11/11; prêmio é de R$ 2,5 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1140 de hoje, 11/11; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6876, desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6876, desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 8,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2939 desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 67,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2939 desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 67,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3536, desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3536, desta terça-feira (11/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Imagem mostra frente da antiga fábrica da Troller, na cidade de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza.
Negócios

Obra do Polo Automotivo começa no Ceará com investimento de R$ 8,5 milhões em terraplenagem

A planta terá capacidade de produção de 80 mil veículos por ano.

Paloma Vargas
11 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (11/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (11/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
11 de Novembro de 2025
Na imagem uma pessoa mostrando notas de cinquenta reais.
Negócios

Quando será paga a primeira parcela do 13º salário em 2025? Veja detalhes

Por lei, o pagamento deve ser realizado até 30 de novembro de cada ano.

Gabriel Bezerra*
11 de Novembro de 2025
Trabalhadores empilhando caixas no centro de distribuição da Amazon.
Papo Carreira

Amazon abre mais de 300 vagas temporárias no Ceará

Contratações visam suprir demanda na época da Black Friday.

Redação
11 de Novembro de 2025
Uma pessoa na frente da tela do computador no sistema do Detran-CE fazendo inscrição da CNH Popular
Automóvel

CNH gratuita: Governo abre 5,3 mil vagas para analfabetos e mulheres vítimas de violência

Governo do Ceará ainda irá contemplar futuros motociclistas com capacete.

Redação
11 de Novembro de 2025
Gôndola de supermercado com itens de alimentação.
Negócios

Lula deve assinar decreto que reduz taxa de vale-alimentação; veja regras

Segundo informações do jornal O Globo, nova taxa será de 3,6%.

Redação
11 de Novembro de 2025
Vanderson Aquino, CEO do Mêntore Bank
Victor Ximenes

Fintech cearense de R$ 3 bi se prepara para abrir capital na Nasdaq

Mêntore contrata UBS BB para maturar plano de IPO nos Estados Unidos

Victor Ximenes
11 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Carros elétricos serão movidos a hidrogênio verde em 10 anos

É a previsão do criador da Economia Azul, Gunter Pauli, que falou para a Missão da Fiec que está em Portugal aprendendo sobre a Economia do Mar

Egídio Serpa
11 de Novembro de 2025
Homem branco de cabelo acizentado, com camisa listrada preta e branca e óculos de grau quadrado.
Negócios

Quem foi Roberto Macêdo, um dos homens mais ricos do Ceará e empresário da J. Macêdo?

O empresário faleceu ontem, segunda-feira (10), aos 81 anos.

Milenna Murta*
11 de Novembro de 2025
Na imagem, um lápis em cima de um gabarito de prova
Papo Carreira

Prefeitura de Eusébio faz concurso com salário de até R$ 5,8 mil; veja detalhes

São 423 vagas para a Educação.

Redação
11 de Novembro de 2025
Banco Central permitirá que clientes bloqueiem abertura de chaves Pix não autorizadas
Negócios

Banco Central permitirá que clientes bloqueiem abertura de chaves Pix não autorizadas

Serviço deve começar em dezembro.

Redação
11 de Novembro de 2025