Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dólar hoje (07/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:39)
Negócios
Cotação do Dólar
Legenda: Cotação do Dólar

Hoje, o dólar comercial está sendo cotado em R$ 5,34 e o dólar turismo está sendo cotado em R$ 5,54.

Qual a diferença entre o dólar turismo e dólar comercial?

A diferença entre o dólar comercial e o dólar turismo está relacionada ao contexto em que são utilizados e às taxas aplicadas em cada caso. O dólar comercial é utilizado em transações comerciais entre empresas, instituições financeiras e governos. Geralmente, tem um valor mais baixo em comparação ao dólar turismo e é usado em importações, exportações, investimentos estrangeiros e negociações de grande porte.

Já o dólar turismo, é o valor do dólar usado para transações de pessoas físicas, como turismo, viagens internacionais, compra de passagens, despesas em cartões de crédito no exterior, entre outros. Normalmente, o dólar turismo é mais alto que o dólar comercial, pois inclui taxas adicionais, como impostos, tarifas e a margem de lucro das casas de câmbio e instituições financeiras que o vendem.

Veja também a cotação do Euro de hoje.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Egídio Serpa

Lucro de M. Dias Branco cresce 73% no 3º trimestre e vai a R$ 216 milhões

Bom desempenho foi impulsionado pelo crescimento da receita líquida em todos os grupos de produtos em que a empresa atua

Egídio Serpa
Há 27 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 769 - Sorteio de sexta-feira, 07/11; Prêmio de R$ 4,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 769 em 07/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 28 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2883 de hoje, sexta-feira, 07/11; prêmio é de R$ 800 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2883 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 800 mil.

A. Seraphim
Há 28 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6873, desta sexta-feira (07/11); prêmio é de R$ 4,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 28 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2846 – Sorteio de sexta-feira, 07/11; Prêmio de R$ 1,2 milhão

Apostas para a Lotomania 2846 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 29 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3533, desta sexta-feira (07/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 29 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (07/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (07/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Loja da Acal Home Center em Fortaleza.E
Papo Carreira

Acal Home Center abre 30 vagas de emprego; veja cargos

As oportunidades são para diferentes áreas.

Redação
07 de Novembro de 2025
Trabalhador da construção civil usando capacete branco e camisa preta, ajustando uma estrutura de madeira com uma ferramenta em um canteiro de obras.
Negócios

Quem recebe Bolsa Família pode participar do Reforma Casa Brasil? Entenda

Confira os critérios para participar do programa de crédito residencial.

Carol Melo
07 de Novembro de 2025
Uma pessoa, vista pelas costas e com cabelos longos, senta-se em uma cadeira em frente a um monitor de computador. A tela exibe o site do DETRAN Ceará (detran.ce.gov.br). O foco principal é a página de boas-vindas do programa
Automóvel

Veja vagas da CNH Popular que ainda estão disponíveis

Cadastro ativo no CadÚnico é uma exigência para participar de programa.

João Lima Neto
07 de Novembro de 2025
Aeronave da Iberia parada.
Igor Pires

Assentos executivos da Iberia superam expectativas de vendas em Fortaleza e Recife, diz companhia

Igor Pires
07 de Novembro de 2025
Imagem mostra grupo de galinhas brancas em uma granja, com uma ave em primeiro plano olhando diretamente para a câmera, ilustrando gripe aviária.
Negócios

China suspende proibição de importação de produtos do Brasil

Proibição foi imposta pela nação devido ao surto de gripe aviária.

Redação
07 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Congresso garante direitos de quem produz sua própria energia

MP 1304, aprovada pelo Parlamento, mantém garantias previstas no marco regulatório da Geração Distribuída.

Egídio Serpa
07 de Novembro de 2025
Fachada da B3
Victor Ximenes

Bolsa pode bater os 170 mil pontos em 2026, projeta XP

Projeção considera ciclo de corte de juros nos EUA, retomada de fluxo estrangeiro e ambiente local mais propício ao risco.

Victor Ximenes
07 de Novembro de 2025
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre edital do concurso do banco.
Papo Carreira

Edital Caixa: inscrições abrem nesta sexta-feira (7) com salários de até R$ 16,4 mil

Certame oferta 184 vagas imediatas e mais de 500 para cadastro de reserva.

Renato Bezerra
07 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Técnico do Senai Ceará é 1º lugar no concurso para professor do ITA

Engenheiro mecânico Felipe da Silva Frutuoso é recebido e homenageado pelo Comando da Fiec pela sua conquista

Egídio Serpa
07 de Novembro de 2025
Pesquisador exibe amostra de gema encontrada em Quixeramobim (CE), com características inéditas na mineralogia moderna.
Negócios

Descoberta de característica única em pedra preciosa do Ceará pode atrair investidores globais

Os minerais analisados são do tipo grossulária, comumente usado em joias.

Letícia do Vale
07 de Novembro de 2025
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina e Super Sete de R$ 4 milhões, veja loterias do dia

Confira quais jogos podem valer a sua aposta nesta sexta-feira (7).

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem mostra trabalhadores em obra.
Negócios

Reforma Casa Brasil deve injetar pelo menos R$ 300 milhões no Ceará

O setor de materiais de construção ficará aquecido, mas pode enfrentar escassez de mão de obra.

Letícia do Vale
07 de Novembro de 2025
Imagem de uma árvore.
Negócios

Alugar ou comprar árvore de Natal? Veja qual compensa mais

A melhor opção financeira depende do perfil pessoal de cada consumidor.

Milenna Murta*
07 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Expolog chega com R$ 30 milhões e olho na Economia do Mar

Um dos maiores seminários e feiras de logística do continente latino-americano, o evento dobrou sua área e o número de expositores nacionais e estrangeiros

Egídio Serpa
07 de Novembro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3532 e levam mais de R$ 398 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem da fachada do nubank para mudança de trabalho híbrido.
Negócios

Nubank muda home office para adotar trabalho híbrido

Funcionários deverão ir três dias por semana até 2027.

Redação
06 de Novembro de 2025
Fachada de uma unidade da Farmácia Pague Menos em área urbana, com letreiro azul e branco visível.
Negócios

Lucro da Pague Menos cresce 50% em um ano e atinge R$ 80 milhões; rede abre 6 novas lojas no Ceará

Marca fechou terceiro semestre de 2025 com crescimento de 18% na performance de vendas.

Letícia do Vale
06 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2317 de hoje, 06/11; prêmio é de R$ 44,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2317 de hoje, 06/11; prêmio é de R$ 44,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1138 de hoje, 06/11; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1138 de hoje, 06/11; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6872, desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 3,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6872, desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2937 desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 48,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2937 desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 48,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3532, desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3532, desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025