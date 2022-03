Dinheiro esquecido: Como sacar valores a receber de falecido

O resgate para valores 'esquecidos' em instituições financeiras começa a ser liberado nesta segunda-feira (7). Dentre as pessoas que terão direito ao recurso, estão os herdeiros. Ou seja, filhos, viúvos ou demais dependentes daqueles parentes que morreram.

Esses familiares já podem realizar a consulta. No entanto, o Banco Central ainda não divulgou como será o saque nestes casos.

O Diário do Nordeste solicitou à instituição mais detalhes e aguarda retorno. Mas veja abaixo o que se sabe, até agora, sobre como resgatar dinheiro a receber de falecidos.

Como será o saque para familiares de falecidos?

No caso de pessoas que receberão por parentes falecidos, a instituição ainda divulgará os detalhes. Haverá procedimentos diferentes para esses casos.

No entanto, se você já tiver os dados do familiar ou empresa em mãos (CPF/CNPJ), já pode realizar uma busca para saber se há saldo, como ocorre na consulta em outras situações (ver passo a passo mais abaixo).

Quem poderá receber o dinheiro de falecidos

Segundo o Banco Central, poderão receber terceiros legalmente autorizados. São eles:

Procurador;

Tutor;

Curador;

Herdeiro;

Inventariante ou responsável por menor não emancipado.

Quem recebe a partir de hoje?

Ao todo, há R$ 8 bilhões esquecidos nos bancos. Os valores foram divididos em duas fases, com início nos meses de fevereiro e maio. Nesta primeira etapa da consulta, o total de dinheiro esquecido é de R$ 3,9 bi, considerando os valores das seguintes origens:

Contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;

Tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo banco com o Banco Central;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; e

recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

A partir de maio, mais R$ 4 bilhões começam a ser liberados. Desta vez, eles estarão guardados em:

Tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, previstas ou não em Termo de Compromisso com o BC;

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários encerradas com saldo disponível; e outras situações que impliquem em valores a devolver reconhecidas pelas instituições.

Como funciona o SRV

Quando feita a consulta pelo site, será possível descobrir se há algum valor a ser recebido e, caso haja, o cidadão terá acesso à data para saber qual a quantia e solicitar a transferência, a partir do dia 7 de março.

"O BC recomenda que o cidadão volte ao site na data informada. Caso não compareça nessa data, o cidadão terá que fazer uma nova consulta para receber uma nova data para pedir o resgate", informa o BC por nota.

A instituição ressalta ainda que o cidadão nunca perde o direito sobre os valores em seu nome. "As instituições financeiras guardarão esses recursos pelo tempo que for necessário, esperando até que o cidadão solicite a devolução".

Veja como acessar o Sistema Valores a Receber

Acesse o novo site a partir do dia 14 de fevereiro; Use o CPF ou CNPJ para consultar se há valores para receber; Caso positivo, guarda a data que o sistema vai informar para efetuar o resgate; Para acessar, é preciso ter o login Gov.br. O cadastro gratuito pode ser feito pelo app Gov.br ou pelo site. Você vai precisar de um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos; Volte ao site do SVR na data informada e, com o login Gov.br, acesse o sistema para saber o valor disponível e solicitar a transferência; Caso perca a data de resgate, volte ao site em outro momento e o sistema vai informar uma nova data para consulta.

Como tirar o dinheiro

Caso o usuário verifique que tem direito a resgatar algum valor, poderá recebê-lo das seguintes formas:

Diretamente via PIX na conta indicada no sistema Registrado, para bancos e instituições financeiras que aderiam a um termo específico junto ao Banco Central;

Em um meio de pagamento ou transferência a ser informado pela instituição bancária, nos demais casos. Aqui, o beneficiário informará seus dados de contato no sistema para receber a comunicação.

Cuidado com golpes

O Banco Central alertou para o risco de fraudes utilizando o nome do Sistema Valores a Receber (SVR). Veja como evitar cair em golpes:

O BC não entra em contato com os cidadãos;

Qualquer informação sobre valores a receber só poderá ser obtida a partir de 14/02/2022;

A solicitação de resgate no SVR será feita por meio de usuário e senha e os recursos serão transferidos diretamente das instituições financeiras para os cidadãos, que não devem fazer qualquer depósito prévio a qualquer pessoa ou instituição.

