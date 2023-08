Desenrola Brasil renegocia R$ 9,5 bilhões no 1º mês, aponta Febraban

Cerca de 1,5 milhão de contratos foram renegociados com bancos brasileiros em um mês desde o início do programa Desenrola Brasil. A atualização foi feita nesta terça-feira (22) pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Ao todo, ainda segundo a Febraban, destes contratos, R$ 9,5 bilhões foram negociados exclusivamente pela Faixa 2, destinada à resolução de dívidas de pessoas físicas com débitos negativados até 31 de dezembro de 2022 e renda de até R$ 20 mil.

Cerca de 1,1 milhão de clientes foram beneficiados com o programa e, enquanto isso, a adesão estará disponível até o dia 31 de dezembro deste ano.

A federação aponta que o nome de cerca de 6 milhões de clientes com dívidas bancárias de até R$ 100 foram limpos pelas instituições financeiras. Assim, devedores sem outros débitos pendentes ficaram com o "nome limpo" nos sistemas de proteção ao crédito.

Lista de negativados

O programa 'Desenrola Brasil' está entre as promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O intuito seria retirar as pessoas da lista de negativados para retomar o potencial de consumo da população, promovendo mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas.

A projeção inicial do Ministério da Fazenda era de que 1,5 milhão de pessoas poderiam ser contempladas, mas a meta foi ultrapassada já na primeira semana do Desenrola.

Nesta etapa do programa, cabe a cada instituição financeira definir as condições para a renegociação das dívidas. A desnegativação, entretanto, não significa um perdão e o débito segue existindo, mas sem inclusão de devedores no cadastro negativo.