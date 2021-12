Desatenção com vírgula faz arte digital NFT de R$ 1,7 milhão ser vendida por R$ 17 mil

Uma peça de arte digital NFT (token não fungível), avaliada em US$ 300 mil (R$ 1,7 milhão), foi vendida acidentalmente por US$ 3.015 (R$ 17 mil), no último sábado (11). As informações são do Estadão.

As NFTs são peças de arte digitais que utilizam a mesma tecnologia das criptomoedas, gerando certificados de propriedade registrados em blockchain.

As imagens da série Bored Ape Yacht Club (BAYC) têm tiragem limitada de 10 mil peças, sendo ligeiramente diferentes.

Vírgula no lugar errado

O equívoco aconteceu porque o proprietário precificou de forma errada o valor do NFT ao listar o item à venda online.

O proprietário do Bored Ape (macaco entediado, em inglês) havia comprado o NFT por 1 Ether, em maio, quando o ativo digital estava sendo negociado por aproximadamente US$ 2.290, conforme o site norte-americano Decrypt.

Ao vendê-lo, o proprietário cometeu um erro de digitação e ao invés de precificar a um valor de 75 ETH, que resultaria em cerca de US$ 300 mil, errou o local da vírgula e precificou a 0,75 ETH.

Com isso, o vendedor, maxnaut, teve um prejuízo significativo. De acordo com o Decrypt, as vendas de BAYC cresceram 900% no último mês.

Apesar de perder U$ 250 mil, Maxnaut pareceu lidar bem com a situação. Ele tentou cancelar a venda tão logo percebeu o equívoco, mas sem sucesso.

"Às vezes você se ferra, faz uma compra ruim, fica sem ânimo, manda Eth para a carteira errada por causa de um vacilo. Isso vai acontecer. Esvazie sua mente, ficar se culpando por algo que você não consegue resolver é se martirizar", escreveu em postagem no Twitter.

